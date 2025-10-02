Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή – Τέσσερις τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Μακάρειο νοσοκομείο: Τερμάτισε τη σύμβαση και ετοιμάζεται να βγει στο ψάξιμο για νέο εργολάβο ο ΟΚΥπΥ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Να σημειωθεί ότι στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Υγείας, για το συγκεκριμένο θέμα, εντός Ιουνίου, είχε λεχθεί ότι τα έργα έπρεπε να αρχίσουν από τον Ιανουάριο του 2025, κάτι που δεν έγινε με ευθύνη του εργολάβου.

Ξεμπέρδεψε από εργολάβο που είχε αναλάβει την επέκταση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο οποίος μέχρι τα τέλη Απριλίου 2026 θα είναι έτοιμος να προκηρύξει ξανά τον διαγωνισμό προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ, Μαρίνος Καλλής, κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, επιτεύχθηκε ο τερματισμός της σύμβασης με τον εργολάβο, ενώ από πλευράς του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού Κύπρου Σταυρίδη, επισημάνθηκε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να προκηρυχθεί άμεσα, ο νέος διαγωνισμός, με στόχο Ιούνιο του 2026 να κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός και εντός 15 μηνών, δηλαδή Σεπτέμβριο του 2027 να είναι έτοιμη η νέα ΜΕΝΝ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΕντατικήΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣΝΕΟΓΝΑΜΑΚΑΡΕΙΟ

