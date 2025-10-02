Κάι Τραμπ: Η εγγονή του Τραμπ που καλοβλέπει η ελίτ των Ρεπουμπλικανών - Τη θεωρούν παράγοντα πολιτικής ισχύος (φώτος, βίντεο)

Η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ αποτελείται από αρκετά μέλη, ωστόσο λίγα καταφέρνουν να ξεχωρίζουν. Η εγγονή του Κάι είναι ένα από αυτά, ακόμη και αν δεν προτιμά συχνά τις δημόσιες εμφανίσεις.

Η Κάι Τραμπ, στα 18 της, φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο να γίνει το μέλος της οικογένειας με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Όπως γράφει η Daily Mail, η δημοφιλία της στα social media έχει εκτοξευθεί μετά την εμφάνισή της πέρυσι στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Η Κάι Τραμπ κυκλοφόρησε ρούχα και φωτογραφήθηκε στον κήπο του Λευκού Οίκου

Η Κάι, η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει εκατομμύρια ακολούθους στα socila media, αλλά εκτός από αυτό είναι παίκτρια γκολφ και κατανοεί τη δύναμη των επιχειρήσεων και του branding, όπως η οικογένειά της.

Τώρα, κυκλοφορεί ρούχα, όπως φούτερ που γράφουν «Kai Trump» και πωλούνται προς 130 δολάρια. Μάλιστα, ένα από τα φούτερ της το φόρεσε όταν συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή.

Στο Instagram έχει ποστάρει, δε, φωτογραφίες όπου ποζάρει με τα φούτερ στον κήπο του Λευκού Οίκου.

«Αυτή η συλλογή είναι κάτι που ονειρευόμουν εδώ και πολύ καιρό και είμαι πολύ ευγνώμων που επιτέλους είναι εδώ. Η κυκλοφορία αυτής της σειράς ήταν ένα πολύ συναρπαστικό έργο. Από την ποιότητα του υφάσματος μέχρι τις λεπτομέρειες στα σχέδια, ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά ένα βασικό ρούχο που μπορείς να φοράς παντού. Ανυπομονώ να δω πώς θα τα συνδυάσετε!» έγραψε στην ανάρτησή της.

Όπως εξηγεί στην Daily Mail η Βανέσα Σάντος, διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της Renegade PR, η Κάι διαθέτει γοητεία χάρη στην αυθεντικότητά της ως ανοιχτά συντηρητική influencer της GenZ.

«Η Κάι είναι χαρισματική, φοράει με υπερηφάνεια την προεδρία του παππού της σαν παράσημο τιμής και δεν φοβάται να είναι ανοιχτά συντηρητική - μια αναζωογονητική στάση, όταν τόσοι πολλοί νέοι αποφεύγουν τις σταθερές πολιτικές πεποιθήσεις», δήλωσε η Santos στο DailyMail.com.

«Ενώ η Ιβάνκα έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η Κάι μπαίνει σε αυτά με ευκολία. Η οικογένεια Τραμπ πάντα διέπρεπε στο μάρκετινγκ, τις επιχειρήσεις και την προβολή, και η Κάι είναι η πρώτη που συνδυάζει αυτή την κληρονομιά με την επιρροή της Gen Z».

Πηγή από την Ουάσιγκτον είπε στην Daily Mail ότι η ελίτ των Ρεπουμπλικανών βλέπει στο πρόσωπο της Κάι έναν παράγοντα πολιτικής ισχύος.

«Το κόμμα την αγαπάει. Νιώθω σαν όλοι να άρχισαν να μιλάνε γι' αυτήν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το περασμένο καλοκαίρι και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Η Κάι αναμφίβολα θα αποτελέσει μια τεράστια δύναμη στην πολιτική σκηνή των Ρεπουμπλικανών», σχολίασε.

Σύμφωνη με αυτό είναι και η Τζάνια Τόμας, η οποία διετέλεσε διευθύντρια Μέσων Ενημέρωσης για τους Αφροαμερικανούς στην προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Τραμπ το 2024 και είναι η πρώην διευθύντρια ΜΜΕ της Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής (RNC). «Εκπροσωπεί την επόμενη γενιά ηγεσίας στη χώρα μας», δήλωσε ο Τόμας στην Daily Mail.

Ο σχολιαστής Μπράντον Τάτουμ υποστηρίζει ότι η Κάι αποτελεί εκπρόσωπο της επόμενης γενιάς της οικογένειας Τραμπ. «Φαίνεται πολύ προσγειωμένη, ειδικά για την ηλικία της. Είναι απλά ένα καλό κορίτσι, που έχει αυτοπεποίθηση και είναι αυθεντικό, και δεν επηρεάζεται από το διάσημο επώνυμό της».

Ποια είναι η Κάι Τραμπ

Είναι η μεγαλύτερη από τα 11 εγγόνια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 2007 στη Νέα Υόρκη και πήρε το όνομά της από τον παππού της μητέρας της, Βανέσα. «Κάι» σημαίνει επίσης «ωκεανός», που είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία της μητέρας της, όπως αναφέρει το People.

Μοιράζεται την αγάπη του παππού της για το γκολφ. Παίζει σε ανταγωνιστικό επίπεδο και τον Αύγουστο του 2024 ανακοίνωσε την απόφασή της να μείνει στη Φλόριντα για να σπουδάσει και να παίξει γκολφ στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, μετά την αποφοίτησή της από το Benjamin School στο Palm Beach County της Φλόριντα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Κάι Τραμπ έγινε η πιο ακριβή παίκτρια στο γκολφ γυναικών λυκείου, αφού ανακοίνωσε την πρώτη της προσοδοφόρα συμφωνία χορηγίας με τη μεγάλη εταιρεία εξοπλισμού γκολφ TaylorMade.

«Το γκολφ ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου και είναι το μεγαλύτερο πάθος μου. Πάντα φιλοδοξώ να είμαι ηγέτης και θετικό πρότυπο τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου γκολφ», αναφέρει η βιογραφία της Κάι Τραμπ στο SportsRecruits.

Πηγή: iefimerida.gr