Γύρω στα μεσάνυκτα αναχωρεί το «Σειρήν» μετά το ανεφοδιασμό του

Γύρω στα μεσάνυκτα αναμένεται να αναχωρήσει το πλοιάριο «Σειρήν» από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο λόγος της καθυστέρησης της αναχώρησης του που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου οφείλειται στην αλλαγή του πληρώματος, και στην σχετική διευθέτηση επί του θέματος.

Στο πλοιάριο έγινε ο έλεγχος όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους «Σειρήν» και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους.

Σημειώνεται πως το σκάφος σήμερα Σάββατο αφού ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και νερό, ζήτησε να αποπλεύσει τελικά στις 12 περίπου τα μεσάνυκτα του Σαββάτου , κάτι που έγινε αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες.

Το πλοιάριο αναμένεται να ταξιδέξει για την Ιταλία.