Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Γύρω στα μεσάνυκτα αναχωρεί το «Σειρήν» μετά το ανεφοδιασμό του

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Γύρω στα μεσάνυκτα αναμένεται να αναχωρήσει το πλοιάριο «Σειρήν» από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο λόγος της καθυστέρησης της αναχώρησης του που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου οφείλειται στην αλλαγή του πληρώματος, και στην σχετική διευθέτηση επί του θέματος.

Στο πλοιάριο έγινε ο έλεγχος όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους «Σειρήν» και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους.

Σημειώνεται πως το σκάφος σήμερα Σάββατο αφού  ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και νερό, ζήτησε να αποπλεύσει τελικά στις 12 περίπου τα μεσάνυκτα του Σαββάτου , κάτι που έγινε αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες.

Το πλοιάριο αναμένεται να ταξιδέξει για την Ιταλία. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα