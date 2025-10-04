Παίρνει το μέρος της Αστυνομίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Σε κανέναν δεν απαγορεύεται να διαμαρτυρηθεί

Σε κανέναν δεν απαγορεύεται να διαμαρτυρηθεί, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ανέφερε ακόμη ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας να λειτουργούν «πάντα εντός του πλαισίου του νόμου» που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, στη Λόφου, και ερωτηθείς αν ενημερώθηκε για τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Αστυνομία έχει τοποθετηθεί με πολύ συγκεκριμένη ανακοίνωση». «Εκείνο που θέλω να αναφέρω από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας είναι ότι φυσικά και οι διαδηλώσεις και το δικαίωμα και του κυπριακού λαού και του κάθε πολίτη να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται είναι απόλυτα σεβαστό και διασφαλίζεται», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι, εκείνο που προωθήθηκε μέσα από τη σχετική νομοθεσία, «επειδή ακούω να παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο κάτι που πέρασε από την πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι ο ορισμός υπευθύνου σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις». «Σε κανέναν δεν απαγορεύεται, αντίθετα, διασφαλίζεται το δικαίωμα και να διαμαρτύρεται και βλέπετε ότι πολύ συχνά υπάρχουν τέτοιου είδους διαμαρτυρίες», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει επικριτικές δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ». Είπε ότι «ασκείται κριτική σε αυτή την Κυβέρνηση από το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη Γάζα και έχουμε τον ΓΓ των ΗΕ, τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ να ευχαριστεί την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η πρώτη που ξεκίνησε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και συνεχίζει αυτή την αποστολή». Είπε ακόμη ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής του διεθνούς Οργανισμού, «ξεκίνησε τη συζήτηση με ευχαριστίες για τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη UNOPS για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα».

«Άρα, από κει και πέρα, θεωρώ ότι τέτοια θέματα πρέπει να μείνουν έξω από την προεκλογική εκστρατεία. Πλησιάζουν βουλευτικές εκλογές, θα ακούμε πολλά. Η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις βουλευτικές εκλογές, είναι απόλυτο δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά δεν θα εμπλακούμε στην προεκλογική εκστρατεία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν έχει ενημερωθεί για το τι έγινε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «έχω ενημερωθεί για το τι έχει γίνει και έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από την Αστυνομία. Γίνεται συνεχώς κριτική στην Αστυνομία, πρέπει να σεβαστούμε και λίγο τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, σε ποιες συνθήκες λειτουργούν». Πολλές φορές, είπε, ακούει κριτική προς διάφορες κατευθύνσεις. «Φυσικά και όλα διερευνώνται και εκεί που υπάρχει υπέρμετρη βία ή κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, φυσικά και λαμβάνονται αποφάσεις και για αυτό υπάρχουν και μέλη του Σώματος που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αλλά δεν μπορούμε στο τέλος της ημέρας, να μην επιτρέπουμε στα Σώματα Ασφαλείας αυτής της χώρας να λειτουργούν πάντα εντός του πλαισίου του νόμου, ενός νόμου που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής», είπε τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ