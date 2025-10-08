Σε πλήρη ετοιμότητα ο ΕΟΑ Πάφου για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για την Γερμανίδα δήμαρχο - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε πλήρη ετοιμάτητα βρίσκεται ο ΕΟΑ Πάφου για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, προσθέτοντας πως το πρώτο πέρασμα του καιρικού φαινομένου «Μπάρμπαρα» δεν προκάλεσε ουσιαστικά προβλήματα στην πόλη και την επαρχία Πάφου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου αυτή την περίοδο και εν αναμονή της χειμερινής περιόδου με τα πρωτοβρόχια και τις καταιγίδες έχει προχωρήσει σε προγραμματισμένες επιθεωρήσεις.

Πέραν ωστόσο των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και το καθάρισμα των σχαρών και των οχετών συνέχισε, όσον αφορά τα όμβρια ύδατα, ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες και ενόψει του καιρικού φαινομένου "Μπάρμπαρα", όλα τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου βρίσκονταν και βρίσκονται σε επιφυλακή και εγρήγορση και προχώρησαν σε καθάρισμα των σχαρών και των οχετών τόσο στον Δήμο Πάφου αλλά και στον Δήμο Ιεροκηπίας σε συνεργασία με τις οικείες τοπικές αρχές.

Στόχος όλων μας, σημείωσε ο κ. Πιττοκοπίτης είναι να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσάρεστη εξέλιξη. Επεσήμανε επίσης πως από την ενημέρωση που είχε το πρωί σχετικά με την χθεσινή καταιγίδα, είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα, δεν συνέβη οποιοδήποτε παρατράγουδο, κατά την έκφραση του, σε υπερχείλιση σχάρας ή αγωγού ή οποιαδήποτε ζημιά ιδιωτική περιουσίας , κατέληξε.

