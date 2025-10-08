Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επιστρέφει στη ΝΔ - Στους 156 οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές από 26 γίνονται 25.

Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Κυριαζίδης, οπότε και πάλι η ΚΟ της «γαλάζιας» παράταξης αριθμεί 156 βουλευτές.

Τη σχετική επιστολή απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την αρχική κοινοβουλευτική δύναμη των 158, εκτός παραμένουν οι Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε τεθεί εκτός της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος για σχόλιο που είχε κάνει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση τον περασμένο Μάρτιο.

Δείτε την επιστολή επανένταξης:

Πηγή: cnn.gr

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

