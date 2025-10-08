Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Kατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άγνωστη παραμένει ακόμη η αιτία του δυστυχήματος.

Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.

Τα αίτια για το σοβαρό περιστατικό παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής, ενώ οι δύο εκπαιδευτές έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των επιβατών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.  Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα