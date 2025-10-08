Kατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι

Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.

Τα αίτια για το σοβαρό περιστατικό παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής, ενώ οι δύο εκπαιδευτές έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των επιβατών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.

