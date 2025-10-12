Υπό έλεγχο η φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας

Υπό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:00 το πρωί και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:00, αφού έκαψε έκταση ενός δεκαρίου, με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.