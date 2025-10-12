Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο SAFE κράτη-απειλή για μέλη ΕΕ, τονίζει ο ΥΠΑΜ

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο SAFE κράτη, τα οποία αποτελούν απειλή για κράτη μέλη της ΕΕ, επανατόνισε ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας, παραπέμποντας στη «σαφέστατη» θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Αντόνιο Κόστα, που «δεν χρήζει καμιάς άλλης ερμηνείας».

Ο Υπουργός Αμυνας, σε δηλώσεις του στα Κελοκέδαρα της Πάφου μετά το πέρας του μνημοσύνου των πεσόντων ηρώων της κοινότητας, και ερωτηθείς σχετικά, είπε ακόμα ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα υποβληθεί ο κατάλογος των εξοπλιστικών προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα ένταξης της Τουρκίας στο SAFE, ο κ. Πάλμας είπε πως «σαφέστατη είναι η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του κ. Αντόνιο Κόστα, ότι δεν μπορεί να συμμετέχουν στον κανονισμό safe κράτη, τα οποία αποτελούν απειλή για κράτη – μέλη της ΕΕ».

Σημείωσε περαιτέρω ότι «ως εκ τούτου από μόνη της αυτή η τοποθέτηση, με απόλυτη σαφήνεια, δεν χρήζει καμιάς άλλης ερμηνείας απ’ αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Αντόνιο Κόστα». Από εκεί και πέρα, συνέχισε ο Υπουργός Άμυνας, «η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι γνωστό, έχει εγκριθεί για να συμμετέχει σ’ αυτόν τον κανονισμό με ένα ποσό του 1,2 δισ.».

Πρόσθεσε πως «έχουμε διορία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουμε τον κατάλογο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία μας ενδιαφέρουν για να προχωρήσει η διαδικασία και να ολοκληρωθεί, και μέσα σ’ ένα ορίζοντα 5 ετών, να εξαντλήσουμε αυτό το ποσό με όσα εξοπλιστικά θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα για την ενίσχυση της Εθνικής μας Φρουράς και την αμυντική μας θωράκιση», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου είναι η διορία για τις χώρες που επιθυμούν δάνεια μέσω του SAFE, που θα πρέπει έως τότε θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα αμυντικά τους σχέδια, ώστε να γίνει άμεση αξιολόγησή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.