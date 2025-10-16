Δύο προτάσεις για μια ριζικά διαφορετική Γεροσκήπου από τον αντιδήμαρχο

Η Γεροσκήπου, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, ήρθε η ώρα να τολμήσουμε ριζικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα , την εξυπηρέτηση του πολίτη και το κοινωνικό χαρακτήρα της πόλης μας αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση του ο αντιδήμαρχος Γεροσκήπου του Δ. Ιεροκηπίας Ανδρέας Σιήκκης προσθέτοντας πως πρόσφατα υπέβαλε δύο συγκεκριμένες προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο που μπορεί να αλλάξει την εικόνα και τη λειτουργία της Γεροσκήπου.

Τo ανοιχτό σχολείο, όπως είπε, δεν πρέπει να είναι κλειστό κτίριο, τα απογεύματα και τα Σαββατοκυρίακα, πρέπει να είναι ζωντανό κύτταρο της πόλης, χώρους πολιτισμού, μάθησης, κοινωνικής δραστηριότητας και δημιουργίας.

Με το θεσμό του ανοιχτού σχολείου, οι εγκαταστάσεις των σχολείων αξιοποιούνται από συλλόγους, ομάδες νέων, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις ενηλίκων, φροντίζοντας παράλληλα για την ασφάλεια και τη συντήρηση των χώρων.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα φέρει, συνέχισε, ενεργοποίηση της κοινότητας γύρω από τη μάθηση και το πολιτισμό. ενίσχυση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνοχής. νέες διεξόδους για τα παιδιά και τους νέους της πόλης. πνοή συνεργασίας ανάμεσα σε σχολεία, γονείς, συλλόγους και Δήμο.

Η Γεροσκήπου έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει πρότυπο εφαρμογής του θεσμού αυτού, σημείωσε.

Νέο Δημοτικό Μέγατο στο παλιό στρατόπεδο

Επεσήμανε ακόμη πως το παλιό στρατόπεδο της Γεροσκήπου αποτελεί ένα πολύτιμο χώρο που μπορεί να μετατραπεί σε διοικητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πνεύμονα για ολόκληρη την επαρχία.

Η χωροθέτηση του νέου δημοτικού μεγάρου εκεί, προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα, τόνισε, όπως • Εύκολη πρόσβαση από όλο το σύμπλεγμα. • Μεγάλη επέκταση που επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίου συγκροτήματος δημοτικών υπηρεσιών. • Δυνατότητα ανάπτυξης πράσινων χώρων στάθμευσης, πολιτιστικών και κοινωνικών εγκαταστάσεων γύρω από το μέγαρο. Ο σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει: • Αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδριάσεων ανοιχτής το κοινό • Δημοτικό πολιτιστικό κέντρο • Χώρους φιλοξενίας νεοφυών επιχειρήσεων • Κήπο δημόσιας τέχνης ή υπαίθριες εκθέσεις που θα αναδεικνύουν την ιστορία του παλιού μεταξουργείου και της Γεροσκήπου Ένα σύγχρονο λειτουργικό και προσβάσιμο δημαρχείο που θα συμβολίζει μια νέα εποχή διαφάνειας, εξυπηρέτησης και συμμετοχής των πολιτών.

Για μια Γεροσκήπου που προχωρά μπροστά

Και οι δύο αυτές προτάσεις, το ανοιχτό σχολείο και το νέο δημοτικό μέγαρο, έχουν ένα κοινό στόχο σημείωσε ο κ. Σιήκκης να φέρουν το πολίτη στο κέντρο της δράσης του Δήμου. Με όραμα, συνεργασία και τόλμη μπορούμε να μετατρέψουμε τη Γεροσκήπου σε πόλη πρότυπο συμμετοχής, παιδείας και εξυπηρέτησης, συμπλήρωσε. Οι σκέψεις μας εδώ πρέπει να είναι προσανατολισμένες δηλώνοντας τέλος πως τους Δημάρχους και τους Αντιδημάρχους οι επόμενες γενιές τους θυμούνται μόνο μέσα από τα έργα τους.