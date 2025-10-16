ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ απορρίπτουν την πρόταση του ΥΠΑΝ για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Το ΔΣ της ΠΟΕΔ καλεί την Υπουργό Παιδεία σε ολοήμερο διάλογο «ακόμα και αύριο» για το νομοσχέδιο που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, μετά την ομόφωνη απόφαση του 100 μελούς Παγκύπριου Συμβουλίου Γενικών Αντιπροσώπων την Πέμπτη να απορρίψει την τελική πρόταση του ΥΠΑΝ, ενώ καλεί σε κοινωνικό διάλογο και δηλώνει έτοιμο να πάρει μέτρα, ακόμα και απεργιακά, αν δεν εισακουστούν οι εισηγήσεις της οργάνωσης.

Μετά το τέλος της συνεδρίας, η Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΕΔ, Μαρία Βασιλείου εξέφρασε την έντονη απογοήτευση των δασκάλων για τον διάλογο που δεν έγινε παρά την εποικοδομητική στάση της οργάνωσης και την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με το Υπουργείο

Η κ. Βασιλείου ανέγνωσε το τελικό ψήφισμα, τονίζοντας ότι εγκρίθηκε ομόφωνα και από τα 100 μέλη όλων των κινήσεων. Η οργάνωση δεν αποδέχεται την τελική πρόταση όπως έχει κατατεθεί στις 2 Οκτωβρίου αφού βασικές της πρόνοιες βρίσκονται σε αντίθεση με τις θέσεις της ΠΟΕΔ, θεωρεί ότι η πρόταση ως έχει δεν βελτιώνει σε σημαντικά σημεία το υφιστάμενο σύστημα, διαπιστώνει ότι συνεχίζει να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις θέσεις και την φιλοσοφία που θέλει να διέπει το νέο σύστημα αξιολόγησης, κάνοντας μνεία στην αξιολόγηση από την διευθυντική ομάδα, την συχνότητα και την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Η κ. Βασιλείου είπε ότι όπου επιφέρονται διαφοροποιήσεις ή προσθήκες στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών για να μπορεί να εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο, θα πρέπει να θεσμοθετείται και η ανάλογη υποστήριξη και σε αυτά τα σημεία η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ή συμφωνία με το ΥΠΑΝ, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της οργάνωσης. Επεσήμανε δε ότι μεγάλος αριθμός ζητημάτων παραμένουν ασαφή και παραπέμπονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Με το ψήφισμα, ανέφερε η κ. Βασιλείου, επιβεβαιώνεται η θέση της ΠΟΕΔ για ένα σύστημα αξιολόγησης με παιδαγωγικό χαρακτήρα στη βάση των αρχών που καθορίστηκαν από το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων της οργάνωσης τον Φεβρουάριο του 2025. «Τονίζει (η ΠΟΕΔ) ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική για να λειτουργήσει ως πραγματικό εργαλείο βελτίωσης, ξεκινώντας από την εκπαιδευτική δομή και τις δομές που διαμορφώνουν το σύστημα».

Η ΠΟΕΔ, είπε η Πρόεδρός της, διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι η οργάνωση δεν αποδέχεται την διασύνδεση της όποιας εκπαιδευτικής πολιτικής που στόχο έχει την βελτίωση του δημόσιου σχολείο, για να αποδεχθεί κατά τρόπο εκβιαστικό, ένα νομοθέτημα που δεν περιλαμβάνει τις θέσεις της οργάνωσης».

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι καλούν την Υπουργό Παιδείας ν’ αποσύρει το νομοσχέδιο από την Βουλή, να προχωρήσει σε ουσιαστικό, ειλικρινή και θεσμικά κατοχυρωμένο διάλογο, απαιτεί σεβασμό από την επίσημη πλευρά και καταδικάζει τις οποίες αναφορές κατά του ρόλου της ΠΟΕΔ αλλά και το συνδικαλιστικού κινήματος του τόπου. Καλεί επίσης τα κοινοβουλευτικά κόμματα και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας να μην προχωρήσουν στην συζήτηση ή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου και να ζητήσουν από το ΥΠΑΝ να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Το Παγκπυπριο Συμβούλιο, ανέφερε η κ. Βασιλείου, εξουσιοδότησε σήμερα το ΔΣ της ΠΟΕΔ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, «μη αποκλεισμένων και απεργιακών αν αυτό κριθεί αναγκαίο», ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα επιβληθεί οποιοδήποτε σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο δεν θα λαμβάνει υπόψη τις βασικές θέσεις της ΠΟΕΔ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ θα είναι σε συνεχή διαδικασία συνεδριάσεων για να αξιολογούν συνεχώς τα δεδομένα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις. «Αν χρειάζεται να υπάρξει ακόμα και δυναμική αντίδραση, θα υπάρξει» είπε. Θέλουμε να πιστεύουμε, πρόσθεσε, ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα γι’ ακόμη μια φορά θ’ αφουγκραστούν τους προβληματισμούς της ΠΟΕΔ και των εκπαιδευτικών, και θα απαιτήσουν γι’ ακόμη μια φορά από την εκτελεστική εξουσία να κάνει αυτό που πρέπει, «να πραγματώσει τον κοινωνικό διάλογο κάτι που δεν έχει γίνει επί της ουσίας και στη βάση του τελικού σχεδίου που έχει κατατεθεί».

Ο ΓΓ της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους είπε ότι ΔΣ θα είναι σε συνεχή συνεδρία από την Δευτέρα κι ανάλογα με τις εξελίξεις θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κάναμε κάθε προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο να έρθουμε σε συμφωνία με το Υπουργείο, είχαμε κάθε καλή διάθεση και καθόλου στεγανά, πρόσθεσε, λέγοντας ότι υπήρξαν στιγμές που το Υπουργείο έδωσε την εντύπωση ότι μπορούσαν να φτάσουν σε μια συμφωνία, αλλά δυστυχώς, «στο τελευταίο βήμα δεν το έκανε και προχώρησε για δεύτερη φορά στην Βουλή μονομερώς». Ο χρόνος και οι διαδικασίες υπάρχουν, για να αναθεωρήσει το ΥΠΑΝ και να φτάσουμε σε συμφωνία, πρόσθεσε.

Η Μαρία Βασιλείου είπε ότι είναι πολύ απογοητευμένοι. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, συνέχισε, η ΠΟΕΔ επέδειξε σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το θέμα της αξιολόγησης σημειώνοντας ότι στις 6 Αυγούστου έστειλαν επιστολή 55 σελίδων στο Υπουργείο με την καταγραφή των θέσεών τους στη βάση του νομοθετήματος. Ακόμη και συντακτική διόρθωση που εισηγήθηκαν δεν λήφθηκε υπόψην, είπε, εκφράζοντας την προσωπική της άποψη ότι θεωρεί πως η επιστολή αυτή «μπορεί να μην έχει αν διαβαστεί».

Στην ερώτηση γιατί να το κάνει αυτό η Υπουργός, η κ. Βασιλείο είπε ότι πρέπει να ερωτηθεί η ίδια και στην ερώτηση εάν η οργάνωση την έχει ρωτήσει, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ ανέφερε ότι η οργάνωση επεδίωξε τροποποιήσεις και νιώθουν για άλλη μια φορά ένα εγχείρημα από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας που είναι απλά διαδικαστικό, έβαλαν ένα ‘ν’ στο ότι αυτό το νομοθέτημα έπρεπε να κατατεθεί στην Βουλή «κι είμαστε εντάξει. Ε, δεν είμαστε εντάξει. Ο στόχος του Υπουργείου έπρεπε να ήταν τουλάχιστον την δεύτερη φορά, να καταλήξει με κάτι όσο το δυνατόν με μεγαλύτερες συγκλίσεις. Ε λοιπόν θα το πω, έχει αποτύχει».

Δεν έχουν κόστος οι εισηγήσεις τους, δήλωσε, αλλά κι ακόμα και εισηγήσεις απλές δεν έγιναν αποδεκτές. Θέλουν επι της ουσίας να διορθωθεί το νομοσχέδιο, να μην επαναλαμβάνονται οι στρεβλώσεις και δήλωσε ότι η ΠΟΕΔ δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή της κάτω από κάτι που είναι απέναντι όχι μόνο στα μέλη της, αλλά και το δημόσιο σχολείο.

Ο Αντιπρόεδρος, Απόστολος Σκουρουπάτης είπε ότι επιδιώκουν τις αλλαγές που θα βελτιώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος των παιδιών και αυτό δεν πρόκειται να γίνει μέσα από την πρόταση που κατέθεσε το ΥΠΑΝ. Η αξιολόγηση και οι εκπαιδευτικές αλλαγές έχουν δυναμικό χαρακτήρα, συμπλήρωσε λέγοντας ότι η ουσία είναι να φτάσουν σε μια συμφωνία κι αυτοί που θα την εφαρμόσουν να νιώθουν ότι ωφελούν τον δάσκαλο, δίνουν κίνητρα στα παιδιά.

Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ, Κώστας Κωνσταντίνου είπε ότι δεν μπορεί να καθορίσει η ΠΟΕΔ πότε τελειώνει ο διάλογος. Θεωρούν όμως ότι ο διάλογος τερματίζεται όταν καταλήξουν σε κάτι που τους εκφράζει. Θύμισε ότι τον Ιούνιο κάλεσαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να επιστρέψουν το νομοσχέδιο γιατί ένιωθαν ότι με τις εισηγήσεις τους και όσα είχαν ακούσει από το ΥΠΑΝ, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε κάτι συμφωνημένο. «Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν τον Ιούνιο» είπε.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ έλαβε και πάλι τον λόγο λέγοντας ότι καλούν την Υπουργό ακόμα και αύριο να αποσύρει το νομοσχέδιο από την Βουλή και αύριο «να μας καλέσει σε μια ολοήμερη συνάντηση, να πιάσουμε τα σημεία ένα ένα, να τα δει επί της ουσίας γιατί είμαστε σίγουροι ότι τα πάντα είναι τεκμηριωμένα και παιδαγωγικά σωστά» και να προχωρήσουμε στην επί της ουσίας αλλαγή και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης. Είναι έτοιμοι για διάλογο επί της ουσίας και όχι τυπικά, πρόσθεσε.

Η Βουλή, πρόσθεσε, δεν είναι ο χώρος για κοινωνικό διάλογο, ο οποίος πρέπει να πραγματώνεται μεταξύ εργοδοτικής πλευράς και συνδικαλιστικών οργανώσεων. «Δυστυχώς κι εδώ απέτυχε η εκτελεστική εξουσία», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, με ανακοίνωση της και η ΟΕΛΜΚΕ απορρίπτει το σχέδιο και ζητά από τα κόμματα της Βουλής να το απορρίψουν.

Κατηγορηματικά, λέει ότι απορρίπτει το Σχέδιο Κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να το αποσύρει και την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να μην προχωρήσει στην συζήτησή του. Ενεργοποιεί επίσης την απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) για τη λήψη απεργιακών μέτρων, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερες ανακοινώσεις.

«Το "νέο" αυτό κείμενο είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με εκείνο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο και είχε ήδη απορριφθεί τόσο από την ΟΕΛΜΕΚ όσο και από το 92% των καθηγητών, στο Δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2025», αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης.

Διατηρεί, σημειώνεται, σειρά προνοιών, με τις οποίες διαφωνεί η ΟΕΛΜΕΚ στη βάση αποφάσεων του ΚΔΣ της στις 8 Μαΐου και της ΠΣΓΑ της στις 5 Ιουνίου, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί τόσο στο ΥΠΑΝ όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσύρει άμεσα το προτεινόμενο Σχέδιο.

«Σκοπός πρέπει να είναι να αρχίσει ένας ουσιαστικός και θεσμικός διάλογος με την Οργάνωσή μας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού και συμφωνημένου πλαισίου αξιολόγησης», σημειώνεται.

Καλεί την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και τα κόμματα να μην προχωρήουν στη συζήτηση του εν λόγω Σχεδίου Κανονισμών.

«Δεδομένης της επιμονής του ΥΠΑΝ να προωθήσει ένα σχέδιο που έχει απορριφθεί μαζικά και λαμβάνοντας υπόψη την εντολή που μας έδωσε το 92% του καθηγητικού κόσμου στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου, το ΚΔΣ τονίζει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τις θέσεις της Οργάνωσης».

Αναφέρει επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ΚΔΣ αποφάσισε την ενεργοποίηση της απόφασης της τελευταίας ΠΣΓΑ για τη λήψη απεργιακών μέτρων, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή τος θα γνωστοποιηθεί με νεότερες ανακοινώσεις της.