Άλμα στις εισαγωγές ρούχων από την Κίνα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX το πρώτο εξάμηνο του 2025, η παραγωγή του κλάδου στην Ευρώπη σημείωσε μείωση (για τρίτη συνεχή χρονιά)

Σημαντικά περισσότερα ρούχα από την Κίνα «μπήκαν» στις αγορές της Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι εισαγωγές από τη συγκεκριμένη χώρα αυξήθηκαν κατά 17%.

Οι εισαγωγές από χώρες χαμηλού κόστους, που προκαλούν αυξημένο ανταγωνισμό μέσα στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι μόνο ένα από τα προβλήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας, η οποία στο πρώτο μισό του έτους συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις, που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της και το 2024, όπως η ασθενής ζήτηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX το πρώτο εξάμηνο του 2025, η παραγωγή του κλάδου στην Ευρώπη σημείωσε μείωση (για τρίτη συνεχή χρονιά), κατά 6,2% στην ένδυση και 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσε μείωση 3,5% στην ένδυση και 2,3% στην κλωστοϋφαντουργία.

Πτώση κατέγραψαν και οι εξαγωγές με υποχώρηση 3,6% στην ένδυση και 4,6% στην κλωστοϋφαντουργία. Αντίθετα, οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο με αύξηση 3,5% στην ένδυση, ενώ παράμειναν στάσιμες (-0,1%) στην κλωστοϋφαντουργία. 

