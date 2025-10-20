ΑΚΤΗ : Ένα «Living Lab» στην Αμαργέτη Πάφου συνδέει Πολιτισμό και Αειφορία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στην Αμαργέτη Πάφου, το συμμετοχικό εργαστήρι «Πάμε Αμαργέτη: A Culture and Sustainability Lab», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe CoRES (Creativity, Resilience, Environment, Sustainability: A Cultural Paradigm for a more resilient Art world). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, το «Πάμε Αμαργέτη: A Culture and Sustainability Lab», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαργέτης και περιλάμβανε εργαστήρια καινοτόμων, εφαρμοσμένων, συμμετοχικών ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο να εντοπιστούν τα κενά και οι ανάγκες τα οποία παρεμποδίζουν την κινητοποίηση των φορέων του πολιτιστικού και δημιουργικού Τομέα προς την πράσινη μετάβαση καθώς και εκπαίδευση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση τους.

Όπως αναφέρεται, καλλιτέχνες, δημιουργοί, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανισμών και νέοι επαγγελματίες από τον πολιτιστικό και δημιουργικό Τομέα από όλη την Κύπρο, συνεργάστηκαν για την συνεκτική συνδιαμόρφωση λύσεων που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα έναντι της κλιματικής κρίσης.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε τοπικούς παραγωγούς και μικρές επιχειρήσεις, για να γνωρίσουν εφαρμοσμένες πρακτικές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης μέσω της ενδυνάμωσης της τοπικής παραγωγής.

Το πρόγραμμα έκλεισε με την προβολή των ταινιών WOMANIFESTO I και WOMANIFESTO II της Έφης Σπύρου και μια φιλική δεξίωση, δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗΣ, Δρ. Ξένια Ι. Λοϊζίδου, «Πολιτισμός και αειφορία πάνε χέρι-χέρι. Το κλιματικό χάος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, μόνο με συνεργασίες και καινοτομία μπορούν να αντιμετωπιστούν και με την αναγνώριση των τοπικών κοινωνιών ως τον πυρήνα της αειφορίας. Μπράβο Cores, μπράβο Αμαργέτη». Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Πολιτισμού, Δρ. Βασιλικής Κασσιανίδου, και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Technopolis 20, τη Στέγη Χορού Λευκωσίας, και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CoRES, το συμμετοχικό αυτό εργαστήρι ταξιδεύει σε Μάλτα και Αθήνα, τον Ιανουάριο και Μάιο 2026, αντίστοιχα, με ένα «Bootcamp» Αειφορίας να ακολουθεί στην Κύπρο, το Καλοκαίρι του 2027, με την συμμετοχή καλλιτεχνών και δημιουργών από Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο.

Σχετικά με το έργο CoRES Το CoRES – Creativity, Resilience, Environment, Sustainability: A Cultural Paradigm for a more resilient Art world είναι ένα καινοτόμο, διεπιστημονικό έργο που συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021–2027».

Το έργο υλοποιείται από τρεις Ευρωπαίους εταίρους: την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας (Κύπρος), τη RUNONART (Ελλάδα) και το Studio18 (Μάλτα).

Στόχος του, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι να φέρει κοντά τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα με τον περιβαλλοντικό χώρο, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των επαγγελματιών του και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου πολιτιστικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη. Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στο : info@akti.org.cy