Λετυμπιώτης: Ο Πρόεδρος επιχείρησε να μιλήσει τηλεφωνικώς χθες με τον Ερχιουρμάν - Τι είπε για Κυπριακό

Την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, να συναντηθεί με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενώ αποκάλυψε πως ο Πρόεδρος επιχείρησε να μιλήσουν χθες τηλεφωνικώς αλλά δεν κατέστη δυνατό.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο του ΡΙΚ, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί εντατικοποίηση της κινητικότητας στο Κυπριακό. Επισήμανε, επίσης, πως η θέση την οποία δηλώνει ότι υποστηρίζει ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα.

Ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε πως το πλαίσιο των έξι σημείων του Αντόνιο Γκουτέρες αποτελεί την αφετηρία αλλά και τον καταλύτη για να διανυθεί το τελευταίο μίλι μέχρι τη λύση του Κυπριακού.

Σημείωσε δε, πως καταληκτικό σημείο θα είναι η επίσκεψη της Προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και οι επαφές που θα έχει στην Κύπρο, καθώς και η άτυπη διευρυμένη συνάντηση που θα ακολουθήσει.

Με πληροφορίες από ΡΙΚ