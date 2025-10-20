Μούδουρος: Τι εκτιμά για το πολιτικό σκηνικό στα κατεχόμενα, Άγκυρα και Κυπριακό

Μήνυμα και για την εσωτερική κατάσταση στα κατεχόμενα, τη «διαχείριση της εξουσίας τα τελευταία 5 χρόνια, και το Κυπριακό», αλλά και προς την Τουρκία, αποτέλεσε το αποτέλεσμα των χθεσινών «εκλογών» στα κατεχόμενα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Νίκος Μούδουρος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Κυπριακό, σημείωσε, υπάρχει σε όλη την έκβαση της καθημερινής ζωής των Τ/κ γιατί οι επιπτώσεις σε αυτούς είναι πολλαπλάσιες. Ως διπλωματικό ζήτημα, δηλαδή η διαπραγμάτευση του Κυπριακού, εμφανίστηκε έντονα στην «προεκλογική» εκστρατεία στα κατεχόμενα τις τελευταίες 10 ημέρες, πρόσθεσε σημειώνοντας ότι στο δίλλημα ομοσπονδία ή δύο κράτη, σαφέστατα έχει εγκριθεί η ομοσπονδιακή λύση του προβλήματος. «Όμως αυτή η αντίληψη μπαίνει σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που είναι οι σχέσεις των Τ/κ με την Τουρκία, εμμέσως και με την ε/κ κοινότητα».

Οι «ψηφοφόροι» του Τουφάν Ερχιουρμάν, που προήλθαν από όλα τα πολιτικά στρώματα της τ/κ κοινότητας, και από δεξιά και από αριστερά κόμματα που δεν είναι στη «βουλή», φαίνεται πως είναι πιο μπροστά από τον ίδιο, παρατήρησε εξηγώντας ότι ο ίδιος ο κ. Ερχιουρμάν «δεν είχε θέσει έντονα τα ζητήματα αντιπαράθεσης με την Τουρκία, απέφυγε να το πράξει».

Όμως φαίνεται, συνέχισε ο κ. Μούδουρος, οι «ψηφοφόροι του, το κλίμα της εποχής, τα τμήματα της κοινωνίας που έχουν κινητοποιηθεί υπέρ του, κινητοποιήθηκαν πολύ πιο μπροστά από τον ίδιο σε σχέση με την σχέση που οραματίζονται με την Άγκυρα». Κι αυτό, συνέχισε, είναι ένα προς τον κ. Ερντογάν, αλλά και προς όσους συναποτελούν τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό.

Ερχιουρμάν και Τατάρ, ανέφερε ο κ. Μούδουρος, έχουν διαφορετική κοσμοαντίληψη για την ίδια την Κύπρο. Από την μια έχουμε το ένα κράτος κι από την άλλη τα δύο κράτη, όπως είπε σημειώνοντας ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν το ένα κράτος το θέτει σε διαφορετικό γεωπολιτικό πλαίσιο και δεν βλέπει το μέλλον της τ/κ κοινότητας σαν ένα τμήμα της γεωπολιτικής της Άγκυρας, όπως ήθελε να το προωθήσει ο Ερσίν Τατάρ μέσα από τη «Γαλάζια Πατρίδα» ή τον τουρκικό κόσμο.

Ο κ. Ερχιουρμάν, πρόσθεσε, γεννημένος το 1970 είναι μια νέα γενιά πολιτικών και μπορεί να αποτελεί όχι μόνο μια αλλαγή στην ηγεσία των Τ/κ, αλλά και μια αλλαγή στο πολιτικό πρόσωπο του τ/κ πολιτικού συστήματος γενικά. Ανήκε μεν στην αριστερά – κεντροαριστερά, ανέφερε, διαφέρει όμως από τους παραδοσιακούς αριστερούς ηγέτες όπως οι Οζγκέρ Οζγκιούρ και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, με τα ερεθίσματα και τις ευαισθησίες που ο ίδιος έχει να εκπροσωπούν την γενιά που μεγάλωσε στις διχοτομικές δομές. Σημείωσε ότι ο κ. Ερχιουρμάν έχει σπουδάσει νομικά και είναι πολύ καλός γνώστης του Κυπριακού.

Παρατήρησε δε ότι στην «προεκλογική» του εκστρατεία ο κ. Ερχιουρμάν τοποθετήθηκε πολύ συγκεκριμένα για το Κυπριακό κι αυτό ίσως αποτελέσει και αντικείμενο διαπραγμάτευσης του ίδιου με την Τουρκία.

Σχετικά με τη σχέση του νέου ηγέτη των Τ/κ με την Άγκυρα ως προς το Κυπριακό, ο Νίκος Μούδουρος είπε ότι ο κ. Ερχιουρμάν υποστηρίζει από παλιά μια αποκεντρωμένη ομοσπονδία, που δεν σημαίνει αυτόματα συνομοσπονδία, κ αυτό εξαρτάται από τις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης τις οποίες προκρίνει. Η θέση αυτή, είπε, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την θέση για δύο κράτη που εκπροσωπεί η Άγκυρα, η οποία – εξήγησε – για να μετακινηθεί προς τη θέση Ερχιουρμάν πρέπει να δει μια μετακίνηση στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τα ζητήματα ενέργειας, υδρογονανθράκων, μελλοντικών σχέσεων με την ΕΕ και την ευρύτερη περιοχή.

«Η μετακίνηση της Άγκυρας θα προέλθει, αν προέλθει, όχι μέσα από την ψηφοφορία για τον νέο Τ/κ ηγέτη, αλλά μέσα από ένα ευρύτερο περιβάλλον». Από τις πρώτες τοποθετήσεις της Άγκυρας, συνέχισε, φαίνεται ότι η Τουρκία θα δώσει χρόνο στον κ. Ερχιουρμάν να «τεστάρει» στην ε/κ πλευρά στα ζητήματα που έχει θέσει ο νέος Τ/κ ηγέτης στην «προεκλογική» του εκστρατεία.

Για την «ψήφο» των εποίκων, ο κ. Μούδουρος είπε ότι υπάρχει μια ιστορική τάση οι έποικοι να ψηφίζουν κόμματα της τ/κ δεξιάς και ηγέτες που προέρχονται από αυτά. Τώρα υπάρχει μια κοινωνικοπολιτική αλλαγή στη μάζα των πρώτων εποίκων (του δεύτερο μισού της δεκαετίας του 1970) που τώρα αποσύρονται λόγω ηλικίας και τα παιδιά κι εγγόνια αυτωνών ενσωματώνονται τώρα στον τοπικό κοινωνικό ιστό.

Ιδιαίτερα σε Τρίκωμο, Αμμόχωστο και κάποιες γειτονιές της Κερύνειας, ανέφερε, φαίνεται ότι υπήρξε μετακίνηση αυτών των εποίκων προς τον Τουφάν Ερχορμάν αλλά για το συνολικό μέγεθος αυτής της μετακίνησης πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά ο «εκλογικός» χάρτης από το χθεσινό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό αυτής της μετακίνησης, είπε, είναι ότι ακόμα και στην «επαρχία» Τρικώμου όπου κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό ο Ερσίν Τατάρ, ήταν ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον Τουφάν Ερχιουρμάν.

