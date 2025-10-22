Σε εξέλιξη η έρευνα για το περιστατικό με ελικόπτερο Ε.Φ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την αποκόλληση του άδειου φορέα οπλισμού ελικοπτέρου της Ε.Φ. από την άτρακτο ελικοπτέρου, ενώ αυτό εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστο Πιερή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι χθες Τρίτη. Το ελικόπτερο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και διερχόταν από την περιοχή της Πέγειας, με κατεύθυνση τη χερσόνησο του Ακάμα, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική άσκηση.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Πιερή ανέφερε πως ο άδειος φορέας οπλισμού παραλήφθηκε από την Αστυνομία και παραδόθηκε στην Ε.Φ., που έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό. Η έρευνα, είπε, «ξεκίνησε και έχουμε ζητήσει ως Υπουργείο Άμυνας το συντομότερο να έχουμε μια απάντηση». Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, πρόσθεσε.

Όπως διαφάνηκε, είπε ο κ. Πιερή, η βάση εκτόξευσης πυρομαχικών που τοποθετείται στις πλαϊνές άκρες του ελικοπτέρου κατέπεσε σε χωράφι, σε απομονωμένη περιοχή, στο οποίο εκείνη την στιγμή δεν υπήρχε κανένας και που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τουριστικές επαύλεις.

Όπως εξήγησε, «πρόκειται για φορέα, ο οποίος μεταφέρει διάφορα είδη πυρομαχικών, ρουκετών, και βρίσκεται στο πλάι του ελικοπτέρου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το συμβάν ενημερώθηκε και η κατασκευάστρια εταιρεία του ελικοπτέρου, αφού η εκπαίδευση γίνεται μαζί με ανθρώπους της εταιρείας.