Συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δ. Πάφου με αντιπροσωπεία του Cyprus Youth Council

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χτες μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου και αντιπροσωπείας του Cyprus Youth Council.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την συνάντηση έγινε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου και το ρόλο του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ άλλων, συζητήσαν, όπως αναφέρεται, τρόπους συνεργασίας ενώ συμφωνήθηκε η οργάνωση εργαστηρίου με τη συμμετοχή νέων της πόλης της Πάφου για ενημέρωση όσον αφορά το ρόλο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και πως μπορούν να αξιοποιηθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, καθώς επίσης και για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Διαλόγου και για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό forum, καταλήγει η ανακοίνωση .

