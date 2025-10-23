Φωτιά σε όχημα στην περιοχή της κοινότητας Μανδριών

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή της κοινότητας Μανδριβν σήμερα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη [23/10], σε αγροτική περιοχή, στα Μανδριά, επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε να φλέγεται, αυτοκίνητο.

Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί της Πέμπτης.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Γίνονται εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος, τύπου διπλοκάμπινο.