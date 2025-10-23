ΟΕΛΜΕΚ: Θέλουν εμπλοκή και δεύτερου υπουργού στις συζητήσεις για την αξιολόγηση (ηχητικό)

Αφού ένα χρόνο τώρα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν με την uπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σε ό,τι αφορά το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η ΟΕΛΜΕΚ έρχεται να ζητήσει εμπλοκή δεύτερου υπουργού, προκειμένου να βρεθούν λύσεις.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή « Πρωινή Επιθεώρηση», ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδόρος, αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα της χθεσινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Οι βουλευτές κάλεσαν το Υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να επιστρέψουν στον διάλογο, δίνοντάς τους περιθώριο δεκαπέντε ημερών, ώστε να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιόν τους με μια πιο κοινά αποδεκτή πρόταση, μετά το χάσμα που διαφάνηκε μεταξύ των πλευρών.

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας για αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς –όπως ανέφερε– δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος στο παρελθόν και δεν αναμένει ότι θα υπάρξει εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Όπως είπε, «η Υπουργός πήρε τις εισηγήσεις των οργανώσεων και υιοθέτησε μόνο εκείνες που την βόλευαν την ίδια», με τις ουσιαστικές διαφορές που χωρίζουν τις οργανώσεις από την κυβερνητική πρόταση να παραμένουν.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι η πρόταση του Υπουργείου δεν επιλύει το πρόβλημα της διοικητικής υποστελέχωσης των σχολείων, καθώς σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων δεν είναι επαρκώς στελεχωμένος με βοηθούς διευθυντές και διευθυντές. Την ίδια στιγμή, σημείωσε πως «αντί να βάζουμε ανώτερους εκπαιδευτικούς, θα έπρεπε αυτές οι θέσεις να δοθούν για βοηθούς διευθυντές και διευθυντές».

Αναφερόμενος στα κενά που εντοπίζονται στο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Ταλιαδόρος τόνισε ότι ένα από τα ζητήματα που παραμένουν αδιευκρίνιστα αφορά την αξιολόγηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, αφού –όπως είπε– δεν καθορίζεται πουθενά με ποια κριτήρια θα αξιολογούνται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Υπουργός ενημέρωσε τις οργανώσεις ότι το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί μετά την ψήφιση του νόμου, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης της Μετάβασης στο Νέο Σύνστημα Αξιολόγησης.

Ωστόσο, αυτή η τοποθέτηση δεν ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ΟΕΛΜΕΚ όσο και η ΠΟΕΔ έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα.