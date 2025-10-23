Σειρά εκδηλώσεων #Στιγμές στο Μουσείο ’25 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Το Σύγχρονο Παιδικό Θέατρο Σκιών ολοκληρώνει τη σειρά εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου Στιγμές στο Μουσείο ’25, με τη θεατρική παράσταση σκιών - εργαστήριο για οικογένειες «Σκιές Κυπριακής Μνήμης: Η φιγούρα που θυμάται» τη Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11:00.

Tα παιδιά θα παρακολουθήσουν μία θεατρική παράσταση σκιών για να εμπνευστούν μέσα από αυτήν. Ο κεντρικός ήρωας της ιστοριούλας μας, ο παππούς Αντρέας, ανοίγει μια παλιά βαλίτσα που βρίσκεται ξεχασμένη στο πατάρι μπροστά στα εγγονάκια του. Ανάμεσα στα πολύτιμα ενθύμια, η παράδοση ξετυλίγεται μέσα από τη χαρά της μουσικής, της κοινής εμπειρίας και της αγάπης για την κυπριακή ρίζα. Η λαϊκή μουσική, τα τραγούδια και η θεατρική αφήγηση, συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, αναδεικνύοντας την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Ένα ταξίδι χρωμάτων και μουσικής όλα αποτυπωμένα μέσα από χειροποίητες φιγούρες Θεάτρου Σκιών.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ιστορία του θεάτρου σκιών και των χαρακτήρων του και βήμα-βήμα με καθοδήγηση θα μάθουν πώς να φτιάχνουν φιγούρες θεάτρου με απλά υλικά. (συγκεκριμένα την φιγούρα του παππού Ανδρέα -κεντρικού ήρωα της ιστοριούλας). Τέλος θα τους δοθεί η ευκαιρία να ζωντανέψουν τις φιγούρες τους μέσα από τον φωτισμό και την κίνηση πάνω στο πανί του Θεάτρου Σκιών.

Κατάλληλο για ηλικία 8+

Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175 - Δωρεάν Συμμετοχή. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Ημερομηνία: Κυριακή 2 Κυριακή 2025

Ώρα: 11:00-12:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία -Αρχαιολογικό Μουσείο Γεώργιου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη

Οι δράσεις/εργαστήρια πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

