Υπό πλήρη έλεγχο δασικές πυρκαγιές σε Φύτη και Σταυροκόννου

Υπό έλεγχο τέθηκε δασικές πυρκαγιές σε περιοχές των κοινοτήτων Φύτης και Σταυροκόνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Πέμπτη,23 Οκτωβρίου, 2025 και ώρα 14:05,εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Φύτης, της επαρχίας Πάφου στην τοποθεσία"Βρύση της Κοτσιάκαρης".

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:10, αφού έκαψε έκταση 2 δεκαρίων μεχαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Ακολούθως σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ι σήμερα Πέμπτη,23 Οκτωβρίου, 2025 και ώρα 15:10,εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Σταυροκόννου, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:25, αφού έκαψε έκταση 2 δεκαρίων μεχαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικόόχημα και 2 άτοματης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με1 πυροσβεστικόόχημα.

Τα αίτια πρόκλησης των δυο πυρκαγιών διερευνώνται.