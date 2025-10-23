Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου: «Είχε δίκτυο για να του βρίσκουν γυναίκες, προτιμούσε τις μπαλαρίνες»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου και τη σκοτεινή του σύνδεση με το κύκλωμα του Τζέφρι Επστάιν, που σχετίζεται με την εκμετάλλευση γυναικών.

Ο βιογράφος του, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο βιβλίο λίγες μέρες μετά την παραίτηση του πρίγκιπα από τους τίτλους του, φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προσέγγιζε ερωτικά διάφορες γυναίκες.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Άντριου Λόουνι, ο Άντριου είχε δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίκτυο που φρόντιζε να του κανονίζει ερωτικά ραντεβού με νεαρές γυναίκες. Μάλιστα, όπως αναφέρει, προτιμούσε συγκεκριμένο τύπο — κυρίως ξανθές και μπαλαρίνες. Το προσωπικό του, προσθέτει, συνήθιζε να ζητά την παρουσία ελκυστικών γυναικών σε εκδηλώσεις και κοινωνικές συναντήσεις.

«Δεν γνώριζε ότι ήταν πόρνες», υποστηρίζει ο Λόουνι. «Έβλεπε μια όμορφη μπαλαρίνα στο Βασιλικό Μπαλέτο και έστελνε τους σωματοφύλακές του να τη φέρουν για συνάντηση. Κάποιες φορές τις προσκαλούσε ακόμη και στη σουίτα του ξενοδοχείου του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου είχε ήδη αποχωρήσει από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο, ύστερα από τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε για τις στενές του σχέσεις με τον παιδόφιλο δισεκατομμυριούχο Τζέφρι Επστάιν και τη συνεργό του Γκισλέν Μάξγουελ.

Η τελευταία αποκάλυψη έρχεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για μια υπόθεση που εξακολουθεί να σκιάζει τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ενώ η παραίτηση του Άντριου από τους τίτλους του φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς λίγο πριν από την έκδοση του επίμαχου βιβλίου.

Με πληροφορίες από Page Six