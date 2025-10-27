Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παν. Νεάπολις Πάφος και του Ιδρύματος ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το Ίδρυμα ΤΟΞΟΤΗΣ υπέγραψαν, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της πρακτικής κατάρτισης στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, καθώς και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ανάπτυξης των ατόμων με νοητικές αναπηρίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος θα μπορούν να πραγματοποιούν μέρος της Πρακτικής τους Άσκησης στο Ίδρυμα ΤΟΞΟΤΗΣ.

Η συνεργασία προσφέρει στους φοιτητές μια ουσιαστική ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικά περιβάλλοντα υποστήριξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας προς τα άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Η σύμπραξη βασίζεται σε κοινές αξίες και επιδιώξεις: την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση νέων επιστημόνων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες μέσα από εξειδικευμένες δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, με την παρουσία εκπροσώπων και των δύο φορέων.

Το Ίδρυμα ΤΟΞΟΤΗΣ εκπροσώπησε η κα. Κλαίρη Λόντου, Κλινική Ψυχολόγος και Επιστημονική Διευθύντρια του Ιδρύματος, ενώ το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εκπροσώπησε η Δρ. Άνδρη Χριστοδούλου, Κλινική Ψυχολόγος και Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.).

Η συνεργασία αυτή, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κοινωνική πράξη, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας και κοινοτικής δράσης.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής, μέσα από συνέργειες που ενδυναμώνουν τον ρόλο του στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

