Αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων για το μνημείο αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο

Την άποψη ότι η απόφαση που ελήφθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δημιουργία μνημείου αφιερωμένου αποκλειστικά στους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους, «μετατρέπει ένα ανθρωπιστικό ζήτημα σε αντικείμενο πολιτικής», πρόβαλλε ο γενικός γραμματέας της τουρκοκυπριακής συντεχνίας δασκάλων (KTÖS), Μπουράκ Μαβίς. Από την πλευρά του, για το ίδιο ζήτημα, ο ηγέτης του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί «σοβαρό λάθος», καθώς δημιουργεί την εντύπωση ότι μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει θρηνήσει αγνοούμενους.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Μαβίς, είπε ότι η απόφαση για ανέγερση μνημείου στο κτήριο του κοινοβουλίου που θα αφορά μόνο τους αγνοούμενους του 1974, βλάπτει τις ιστορικές αλήθειες και τις κοινές ανθρώπινες αξίες, κατά την έκφρασή του.

«Το ζήτημα των αγνοουμένων δεν προέκυψε το 1974· είναι μια ανοιχτή πληγή για την Κύπρο από τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι εξαφανίστηκαν κατά τα γεγονότα του 1963-64, ενώ μεγάλος αριθμός Ελληνοκυπρίων εξαφανίστηκε το 1974. Αυτή η τραγωδία δεν είναι μονοπώλιο κανενός. Είναι ο κοινός μας πόνος», δήλωσε.

«Κάθε πολιτική πρωτοβουλία που επισκιάζει αυτή την ανθρωπιστική προσπάθεια βλάπτει τόσο τις οικογένειες των θυμάτων όσο και την ελπίδα για ειρήνη», πρόσθεσε υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικές αποστολές, ειδικά στις Βρυξέλλες, θα έπρεπε να παρακολουθούν στενά τέτοιες εξελίξεις και να διασφαλίζουν τη σωστή ροή πληροφοριών, χαρακτηρίζοντας τη σιωπή τους «σοβαρό έλλειμμα εκπροσώπησης».

«Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, η πλήρης διακοπή των διαπραγματεύσεων επί Ερσίν Τατάρ, οι δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές που έχουν καταστεί ανενεργές και οι κομμένοι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν αποδυναμώσει τη διεθνή προβολή των Τουρκοκυπρίων. Αυτή η απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ξεκάθαρα το τίμημα αυτής της αποσύνδεσης» είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαβίς πρότεινε ότι ένα τέτοιο μνημείο θα έπρεπε να είναι ορατό, προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και για τις δύο κοινότητες στο νησί, με στόχο την προώθηση του σεβασμού στον κοινό πόνο. «Αυτό το νησί μπορεί να ξεπεράσει τις πληγές του παρελθόντος μόνο με κοινή συνείδηση και ειλικρινή διάλογο. Η μνήμη των αγνοουμένων είναι θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όχι πολιτικής. Η πραγματική ειρήνη δεν χτίζεται πάνω στον πόνο, αλλά συναντώντας την ανθρωπιά», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσελέρ, ανέφερε ότι το ζήτημα των αγνοουμένων αποτελεί μια από τις πιο οδυνηρές πτυχές της κυπριακής τραγωδίας και για τις δύο κοινότητες. «Σύμφωνα με τα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών, στην Κύπρο υπάρχουν τουλάχιστον 1.510 Ελληνοκύπριοι και 492 Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι. Αυτός είναι κοινός πόνος και των δύο κοινοτήτων», είπε.

Σύμφωνα με τον ηγέτη του ΚΚΔ, η «στάσιμη διπλωματική απόδοση» της τουρκοκυπριακής πλευράς τα τελευταία χρόνια έδωσε το έδαφος για αυτή τη «μονομερή προσέγγιση», την οποία, όπως υποστήριξε, αξιοποίησε η ελληνοκυπριακή ηγεσία.

Καλώντας να αποφευχθεί η πολιτικοποίηση του θέματος, ο κ. Τσελέρ πρότεινε ως ορθότερη λύση τη δημιουργία ενός κοινού μνημείου που θα αντικατοπτρίζει τον πόνο και των δύο πλευρών. «Μια συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών στην Κύπρο για το θέμα αυτό θα διευκόλυνε την απαραίτητη ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», κατέληξε στη δήλωσή του, προκρίνοντας τον εποικοδομητικό διάλογο.

