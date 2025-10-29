Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη ιστορική πλατεία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας

Εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο σεμνής τελετής και υπό πολύ χαμηλό φωτισμό εις ένδειξη σεβασμού στην ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή ,το απόγευμα της Τετάρτης η ανακαινισμένη πλατεία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο στην παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και επίσημων προσκεκλημένων.

Η ανακαίνιση της πλατείας και των κτηρίων του Αγίου Γεωργίου Πέγειας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα του χώρου, καθώς και την αναβάθμιση της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου ανέφερε πως οι εκκλησιαστικές επιτροπές του Αγίου Γεωργίου , υπό την υψηλή επιτήρηση και καθοδήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, προστάτευσαν και διαφύλαξαν τον χώρο αυτό, προχωρώντας, όπως είπε, κατά καιρούς σε συντήρηση των δύο εκκλησιών, την κατασκευή προστατευτικών τοίχων και τη βελτίωση του χώρου στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Λάμπρου η πρόσφατη απόφαση που λήφθηκε αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο και το επιστέγασμα των προσπαθειών για την πλήρη αναβάθμιση αισθητική και ποιοτική βελτίωση ολόκληρου του χώρου. Ενδεικτικά είπε, πως αφαιρέθηκαν τα ξένα και εισβλητικά είδη, όπως οι ακακίες και οι φοινικιές που υπήρχαν και αντικαταστάθηκαν από εκατό και πλέον ελιές ορισμένες από τις οποίες είναι και υπεραιωνόβιες και οι οποίες έχουν ενταχθεί πλήρως στον περιβάλλοντα χώρο και τον έχουν εμπλουτίσει και αναδείξει.

Πρόσθεσε πως μετά από εισήγηση και του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το παλιό συγκρότημα αποχωρητηρίων που υπήρχε στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και εκτός από πανάσχημο αποτελούσε και εστία βρωμιάς και δυσωδίας κατεδαφίστηκε και έχουν δημιουργηθεί νέοι άνετοι και σύγχρονοι χώροι υγιεινής ενσωματωμένη στα υφιστάμενα κτίρια που υπήρχαν καταμήκος του δρόμου.

Το κατάστημα που υπήρχε μπροστά συνέχισε, από τη δυτική είσοδο της εκκλησίας και αποτελείτο από πρόχειρα και ευτελή υλικά και χρησιμοποιείτο για την πώληση εικόνων και σουβενίρ έχει επίσης κατεδαφιστεί και απομακρυνθεί. Το υφιστάμενο εστιατόριο, όπως και οι υπόλοιποι χώροι έχουν επενδυθεί με πέτρα της περιοχής και έχουν αντικατασταθεί τα παλιά και φθαρμένα πατώματα, ενώ έχει κατεδαφιστεί και απομακρυνθεί η παλιά υφιστάμενη πέργολα , η οποία ήταν φθαρμένη , διαβρωμένη και επικίνδυνη, και αντικαταστάθηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο από νέα στον ίδιο χώρο και με τις ίδιες διαστάσεις όπως την αρχική.

Παράλληλα συνέχισε, στον χωμάτινο χώρο στάθμευσης και στους χώρους διακίνησης πεζών και οχημάτων, ανέφερε ο Δήμαρχος Ακάμα, τοποθετήθηκε κυβόλιθος στο χρώμα της πέτρας της περιοχής, ενώ βελτιώθηκαν και ενισχύθηκαν τα υφιστάμενα τοιχαράκια, καθώς δημιουργήθηκαν νέοι ανθώνες για οριοθέτηση κυρίως των χώρων στάθμευσης .

Όλα τα καλώδια ΑΗΚ και ΑΤΗΚ συνέχισε, υπογειοποιήθηκαν, ενώ έχουν τοποθετηθεί ειδικά φωτιστικά που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής, όπως την εκκλησία με τα διπλά καμπαναρά της καθώς και την αρχοντιά των δέντρων που έχουν φυτευτεί.

Ακολούθως ο Δήμαρχος Ακάμα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου που ηγείτε και καθοδηγεί την Εκκλησία της Κύπρου στις δύσκολες αυτές εποχές, όπως σημείωσε, την Ιερά Μητρόπολη Πάφου που μαζί με την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν το έργο αυτό.

Επίσης ευχαρίστησε και τον κ. Γιώργο Ιωάννου (και το συγκρότημα Cap. St. George) για το θεάρεστο έργο της αναβίωσης λατρευτικών και άλλων χώρων σ’ όλη την επικράτεια της Πέγειας. Ενδεικτικά είπε πως μετά την τοπιοτέχτηση και ανέγερση του Ναού του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή « Γυρός της Ρίζας» , ο κ. Ιωάννου προχωρεί τώρα στις εργασίες ανέγερσης νέου μικρού ναού προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην περιοχή « Κουμάσια», ενώ ανέλαβε αποκλειστικά τόνισε όλο το κόστος της ανακαίνισης του χώρου της πλατείας και των κτηριακών εγκαταστάσεων του Αγίου Γεωργίου.

Παράλληλα ο κ. Λάμπρου ανακοίνωσε την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κ. Γιώργος Ιωάννου να προχωρήσουν στην ανέγερση νέου σύγχρονου Μουσείου προυπολογισμού 1,5 εκατομ. ευρώ στο τεμάχιο που βρίσκεται πάνω από την βορειοανατολική είσοδο του χώρου του Αγίου Γεωργίου, σε τεμάχιο του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Έστειλε τέλος το μήνυμα ότι ο Δήμος Ακάμα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τις προσπάθειες που γίνονται για βελτίωση των διαφόρων λατρευτικών και άλλων χώρων εμπλουτιστικού χαρακτήρα και δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης και καταδολίευση από οποιονδήποτε και αν προέρχεται.

Παράλληλα δήλωσε ο κ. Λάμπρου, έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία , την δύναμη και τη θέληση να βοηθήσει και να συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να είναι συνυφασμένο με την ευημερία των κατοίων και επισκεπτών της περιοχής κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αναφέρθηκε στην ιστορικότητα της περιοχής. Επειδή, όπως είπε, στην περιοχή αυτή ελλιμενίζονταν τα πλοία που μετέφεραν το σιτάρι προς την Κωνσταντινούπολη, κατήχησαν και κάποιοι Ρωμιοί από την Κωνσταντινούπολη Έλληνες , για αυτό η Επισκοπή αυτή ονομάζονταν Επισκοπή των Ρωμαίων. Όταν αργότερα καταργήθηκε η Επισκοπή όπως καταργήθηκε και η Επισκοπή Αρσινόης τα ονόματα αυτών έχουν μπεί στον τίτλο του Μητροπολίτη Πάφου ο οποίος λέμε, είναι Μητροπολίτης Πάφου υπεύθυνος και έξαρχος Αρσινόης και Ρωμαίων.

Πατούμε είπε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος πατούμε μια ιστορική περιοχή η οποία δόξασε και την περιοχή αυτή αλλά και ολόκληρη την Κύπρο. Συνεχάρη τέλος αυτούς οι οποίοι είχαν αυτό το όραμα και αυτή την μεγάλη ανακαίνιση .