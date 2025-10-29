Ένας θάνατος το λεπτό από τη ζέστη: Η φονική επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Η αυξανόμενη παγκόσμια ζέστη σκοτώνει πλέον έναν άνθρωπο κάθε λεπτό σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια μεγάλη έκθεση για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην υγεία.

Η έκθεση αναφέρει ότι η εξάρτηση του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί επίσης τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση, πυρκαγιές και εξάπλωση ασθενειών όπως ο δενγκί, με εκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της αποτυχίας αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη έκθεση που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, και προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις στην υγεία θα επιδεινωθούν, καθώς ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνουν τις πολιτικές για το κλίμα και οι πετρελαϊκές εταιρείες συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται νέα αποθέματα.

Οι κυβερνήσεις παρείχαν 2,5 δισ. δολάρια την ημέρα σε άμεσες επιδοτήσεις προς τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων το 2023, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενώ οι εργαζόμενοι έχασαν περίπου το ίδιο ποσό εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που τους εμπόδιζαν να εργαστούν σε γεωργικές και οικοδομικές εργασίες.

Η μείωση της καύσης άνθρακα έσωσε περίπου 400 ζωές την ημέρα την τελευταία δεκαετία, αναφέρει η έκθεση, και η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αυξάνεται ταχύτατα. Όμως, οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα υγιές μέλλον είναι αδύνατο εάν συνεχιστεί η χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων με τους σημερινούς ρυθμούς.

Η Δρ. Μαρίνα Ρομανέλο του University College London (UCL), που ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε:

«Αυτή η έκθεση σκιαγραφεί μια σκοτεινή και αδιαμφισβήτητη εικόνα των καταστροφικών επιπτώσεων στην υγεία που φτάνουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η καταστροφή ζωών και μέσων διαβίωσης θα συνεχίσει να κλιμακώνεται μέχρι να βάλουμε τέλος στον εθισμό μας στα ορυκτά καύσιμα». «Βλέπουμε εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί κάθε χρόνο, εξαιτίας της καθυστέρησής μας να περιορίσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Παρατηρούμε ηγέτες, κυβερνήσεις και εταιρείες να κάνουν πίσω στις δεσμεύσεις τους, θέτοντας όλο και περισσότερους ανθρώπους σε κίνδυνο».

Η έκθεση αναφέρει ότι ο ρυθμός των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη έχει αυξηθεί κατά 23% από τη δεκαετία του 1990, ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη η αύξηση του πληθυσμού, φτάνοντας σε μέσο όρο 546.000 θανάτων ετησίως μεταξύ 2012 και 2021.

Ο καθηγητής Όλι Τζέι του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, μέλος της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε:

«Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε έναν θάνατο από τη ζέστη κάθε λεπτό, κάθε μέρα του χρόνου. Είναι ένας πραγματικά συγκλονιστικός αριθμός – και συνεχίζει να αυξάνεται».

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Τονίζουμε συνεχώς ότι το θερμικό στρες μπορεί να επηρεάσει τους πάντες και να αποβεί θανατηφόρο – κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν – και κάθε θάνατος από τη ζέστη μπορεί να απολύτως να προβλεφθεί.

Η Λόρα Κλαρκ, διευθύνουσα σύμβουλος της περιβαλλοντικής νομικής εταιρείας ClientEarth, είπε:

«Ζούμε στην εποχή των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Οι καύσωνες, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι ασθένειες δεν είναι πια μακρινές προειδοποιήσεις – συμβαίνουν τώρα. Όμως, με την πρόοδο της επιστήμης, των δικαστικών αγώνων και της κοινωνικής δράσης, η λογοδοσία για τις επιπτώσεις του κλίματος δεν είναι πια ζήτημα του αν, αλλά του πότε».

Η έκδοση του 2025 του “Lancet Countdown on Health and Climate Change”, υπό την καθοδήγηση του UCL και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), συντάχθηκε από 128 ειδικούς από πάνω από 70 πανεπιστήμια και οργανισμούς του ΟΗΕ.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο μέσος άνθρωπος έχει εκτεθεί σε 19 ημέρες το χρόνο επικίνδυνης ζέστης, εκ των οποίων οι 16 δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την ανθρώπινη πρόκληση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αναφέρει η έκθεση.

Συνολικά, η έκθεση καταγράφει 639 δισ. ώρες χαμένης εργασίας το 2024 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με απώλειες ίσες με το 6% του ΑΕΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η συνέχιση της καύσης ορυκτών καυσίμων όχι μόνο θερμαίνει τον πλανήτη, αλλά προκαλεί και ατμοσφαιρική ρύπανση που ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Οι πυρκαγιές, που ενισχύονται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία, προκάλεσαν ρεκόρ 154.000 θανάτων το 2024.

Οι ξηρασίες και οι καύσωνες προκαλούν καταστροφές στις καλλιέργειες και τα ζώα, ενώ 123 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι βίωσαν επισιτιστική ανασφάλεια το 2023 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1981–2010.

Παρά τη ζημιά, οι κυβερνήσεις παρείχαν 956 δισ. δολάρια σε άμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα το 2023 – τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία, έως ότου ξεπεραστεί από το 2024. Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα 300 δισ. δολάρια που δεσμεύτηκαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP29) για τη στήριξη των πιο ευάλωτων χωρών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε 28 δισ. δολάρια σε επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων το 2023, ενώ η Αυστραλία διέθεσε 11 δισ.. Δεκαπέντε χώρες, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Βενεζουέλα και η Αλγερία, δαπάνησαν περισσότερα για επιδοτήσεις καυσίμων απ’ ό,τι για τους εθνικούς προϋπολογισμούς υγείας τους.

Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων αύξησαν την παραγωγή τους ως τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που θα οδηγήσει σε εκπομπές CO₂ τριπλάσιες από εκείνες που επιτρέπονται στο Συμφωνία του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C.

Οι εμπορικές τράπεζες συνέβαλαν σε αυτή την επέκταση, με τους 40 μεγαλύτερους δανειστές του κλάδου να επενδύουν 611 δισ. δολάρια το 2024 – το υψηλότερο ποσό της τελευταίας πενταετίας. Οι επενδύσεις τους σε «πράσινους» τομείς ήταν χαμηλότερες, στα 532 δισ.

