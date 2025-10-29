Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Στη δεύτερη μείωση των επιτοκίων από την αρχή του χρόνου προχώρησε η Federal Reserve όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) επέλεξε την κλασική μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο πολιτικής στο εύρος 3,75%- 4%.



Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεψαν σχεδόν ομόφωνα αυτό το αποτέλεσμα από την διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και οι αγορές προεξοφλούσαν τη μείωση σε ποσοστό σχεδόν 100%.





cnn.gr