Μεταστέγαση Αστυνομικού Σταθμού Κάτω Πύργου

Στον χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου, μεταστεγάζεται ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου, σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με σχετική της Αστυνομίας, από τη Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025, ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου θα εδρεύει στον χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου, όπου εδρεύει και ο τοπικός Λιμενικός & Ναυτικός Σταθμός.

Επισημαίνεται επίσης για επικοινωνία των πολιτών με τον Αστυνομικό Σταθμό Κάτω Πύργου, οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Σταθμού παραμένουν οι ίδιοι, όπως ο ίδιος παραμένει και ο αριθμός τηλεομοιότυπου (φαξ).

Ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός του Σταθμού παραμένει ο αριθμός 22 82 09 37, ενώ ο αριθμός τηλεομοιότυπου παραμένει ο αριθμός 22 82 09 42.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου υπάγεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου.

Οι κοινότητες και περιοχές που εμπίπτουν στην εδαφική του αρμοδιότητα και αστυνομεύει είναι Μοσφίλι, Πηγένια, Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, τοποθεσία Χολερή, τοποθεσία Άγιο Γιωργούδι, Άγιος Θεόδωρος (Τηλλυρίας), Άγιος Ιωάννης (Σελεµάνη), Αλεύκα, Βροΐσια, Αµµαδιές, Κόκκινα, Μανσούρα, Πηγή, τοποθεσία Σελλάδι του Άππη, ελεύθερη αγροτική περιοχή Ξερόβουνου.