Ο ΚΟΑ στέκεται δίπλα στο πλευρό της Πάφου ανέφερε ο Στ. Παπαγεωργίου Υπεύθυνος Λειτουργός Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΟΑ Πάφου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στέκεται στο πλευρό της Επαρχίας Πάφου και στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό της , σύμφωνα με τον Στέλιο Παπαγεωργίου Υπεύθυνο Λειτουργό Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΟΑ Πάφος.

Ο κ. Παπαγεωργίου σε δηλώσεις του , ανέφερε πως στις αρχές Σεπτεμβρίου υπογράφηκε ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο μεταξύ του ΚΟΑ, του ΓΣ Κόροιβος, του Δήμου Ιεροκηπίας και της Πάφου FC.

Ένα μνημόνιο στο οποίο, όπως είπε, προνοείται η δημιουργία και αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Επαρχίας Πάφου συνολικά, με γνώμονα την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την προώθηση του αθλητισμού και την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητικού.

Έμπρακτα, λοιπόν, ο Οργανισμός, ως επίσημος εκφραστής της βούλησης της Κυβέρνησης της βελτίωσης του αθλητισμού στη χώρα μας, στέκεται στο πλευρό της Επαρχίας Πάφου με έργα, συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Παπαγεωργίου, απάντησε πως η Πάφος είναι μία Επαρχία με καθοριστική συμβολή στον αθλητισμό του τόπου μας, με πλούσια ιστορία και παράδοση στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου και όχι μόνο.

Μια επαρχία που η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα Πάφος fc, η Πρωταθλήτρια Κύπρου, όπως είπε, έχει ως έμβλημα της τον έφηβο αθλητή, ποιητή και ήρωα μας Ευαγόρα Παλλικαρίδη που ταξιδεύει αυτή την ένδοξη ιστορία της πόλης και της χώρας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλο τον κόσμο!!

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως μέσω του αθλητισμού, μπορούν να περάσουν στη κοινωνία τα πιο δυνατά και σήμαντικα μηνύματα. Οι νέοι, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να συμβιβάζονται, να διαχειρίζονται νίκες και ήττες και είναι έτοιμοι να μπουν στη κοινωνία ως ενεργοί πολίτες με αξίες και ιδανικά.

Ενδεικτικά ανέφερε πως πολλές φορές τον ρωτούν φίλοι και συμπολίτες του για το πιο άθλημα να πάρουν το παιδί τους για να ξεκινήσει αθλητισμό. Η απάντηση πάντα είναι η ίδια, όπως είπε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν διαλέγουμε άθλημα, σωματείο, ή περιοχή. Πρώτα διαλέγουμε προπονητή.

Εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας για ένα παιδί που ξεκίνα τον αθλητισμό. Ο σωστός και έμπειρος προπονητής θα το οδηγήσει σιγά σιγά εκεί που πρέπει και εκεί που θα τα καταφέρει καλύτερα», συμπλήρωσε.

Επεσήμανε ακόμη πως όπου υπάρχει σωστός αθλητισμός υπάρχει πάντα και πολιτισμός, υπάρχει ανάπτυξη και πρόοδος.

Τα αθλητικά σωματεία συνέχισε, αποτελούν την βάση του αθλητισμού. Εκτίμησε τέλος πως άμεσα και οριζόντια πρέπει να ανασυνταχθεί και αναδιοργανωθεί ο σωματειακός αθλητισμός, για να έχουμε σύντομα ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και ακόμα καλύτερες συνθήκες άθλησης, κατέληξε.