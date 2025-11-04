ΠΠΟΧ: Ντροπή με τα σκουπίδια

Την έντονη αντίδραση του εκφράζει ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας για την απόρριψη σκουπιδιών, αναφέροντας πως η Χλώρακα δεν είναι χωματερή.

Κι όμως σημειώνει ο ΠΠΟΧ, κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν να πετούν σκύβαλα, μπάζα και κάθε λογής απόβλητα όπου βρουν. Χωρίς σεβασμό, χωρίς ντροπή, χωρίς συναίσθηση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας απευθύνει έκκληση να σταματήσουν οι ασυνείδητοι, να ρυπαίνουν τον τόπο μας και να δείξουν λίγο σεβασμό στο περιβάλλον και στους συνανθρώπους μας.

Προσθέτει επίσης πως η παράνομη απόρριψη αποβλήτων είναι ποινικό αδίκημα.

Το πρόστιμο φτάνει μέχρι και τις €4.000.

Ο Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας τονίζει ακόμη την ανάγκη να δείξουμε επιτέλους σεβασμό προς το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας και τον ίδιο μας τον τόπο.

Ο πολιτισμός δεν μετριέται με λόγια, αλλά με πράξεις.

Ας σταματήσουμε να βλάπτουμε αυτό που όλοι αγαπούμε: τη Χλώρακά μας καταλήγει η ανακοίνωση.