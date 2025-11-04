Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

ΠΠΟΧ: Ντροπή με τα σκουπίδια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Την έντονη αντίδραση του εκφράζει ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας για την απόρριψη σκουπιδιών, αναφέροντας πως η Χλώρακα δεν είναι χωματερή.

Κι όμως σημειώνει ο ΠΠΟΧ, κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν να πετούν σκύβαλα, μπάζα και κάθε λογής απόβλητα όπου βρουν. Χωρίς σεβασμό, χωρίς ντροπή, χωρίς συναίσθηση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας απευθύνει έκκληση να σταματήσουν οι ασυνείδητοι, να ρυπαίνουν τον τόπο μας και να δείξουν λίγο σεβασμό στο περιβάλλον και στους συνανθρώπους μας.

Προσθέτει επίσης πως η παράνομη απόρριψη αποβλήτων είναι ποινικό αδίκημα.

Το πρόστιμο φτάνει μέχρι και τις €4.000.

Ο Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας τονίζει ακόμη την ανάγκη να δείξουμε επιτέλους σεβασμό προς το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας και τον ίδιο μας τον τόπο.

Ο πολιτισμός δεν μετριέται με λόγια, αλλά με πράξεις. 

Ας σταματήσουμε να βλάπτουμε αυτό που όλοι αγαπούμε: τη Χλώρακά μας καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα