Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αναμένεται να παραδώσει τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στις 20.00 (ώρα Κύπρου) τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ «θα παραδώσουν τη σορό ενός από τους αιχμαλώτους της (ισραηλινής) κατοχής, που βρέθηκε στη συνοικία Σουτζάγια, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η οργάνωση στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Tags

ΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΠαλαιστίνιοιΧΑΜΑΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΟΜΗΡΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα