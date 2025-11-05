Ελεύθεροι οι δύο μαθητές για την υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών σε σχολείο

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο νεαροί για την υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών και τροχαίες παραβάσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα υπό διερεύνηση στοιχεία στις 07:30 – με 08:00 το πρωί της 31ης Οκτωβρίου κλήθηκε η Αστυνομία για οχληρία σε χώρο στάθμευσης σχολείου. Όταν τα μέλη της δύναμις έφτασαν στην σκηνή εντόπισαν δύο νεαρούς σε όχημα ηλικίας 16 και 17 ετών.

Στο σημείο έξω από το αυτοκίνητο φέρεται να ήταν πεταγμένο ένα κουτί τσιγάρων που περιείχε μικροποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα 1,2 γραμμάρια κάνναβης. Ανακρινόμενοι οι νεαροί ανέφεραν στα Γραφεία της ΥΚΑΝ στην Πάφο, πως τα ναρκωτικά τα είχαν για δική τους χρήση .

Όπως αναφέρει η Αστυνομία και βάσει των στοιχείων που κατέχει, το αυτοκίνητο φέρεται να το οδήγησε στο σημείο ο 16χρονος . Οι δύο νεαροί συνελήφθηκαν πριν εισέλθουν στο σχολείο και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του "Π" από το Υπουργείο Παιδείας, υπήρξε μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος έδωσε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Πάφου και η ΥΚΑΝ ακολούθως προχώρησε στην σύλληψη των δύο μαθητών με την άφιξη τους στο εκπαιδευτήριο και πριν εισέλθουν στο προαύλιο του σχολείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι διευθύνσεις των σχολείων ανησυχούν γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.