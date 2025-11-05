Δήμαρχος Πάφου: Τα ναρκωτικά μπήκαν στα σχολεία

Ο Δήμαρχος Πάφου με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρει πως επιβεβαιώνεται ότι τα ναρκωτικά μπήκαν στα σχολεία μετά και την τελευταία σύλληψη στις 31 Οκτωβρίου δύο μαθητών για υπόθεση χρήσης και παράνομης κατοχής ναρκωτικών πριν την είσοδο τους σε σχολείο στην Πάφο.

Όπως αναφέρει ο κ. Φαίδωνος, τον κάλεσαν κάποιοι «μέτριοι» κατά την έκφραση του να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να απαξιώσουν τις καταγγελίες του και τις δημόσιες δηλώσεις του, είτε με ειρωνείες, είτε με απαξίωση διαφόρων ειδών.

Σήμερα , όπως είπε, στην κοινή γνώμη διαφάνηκε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών στα σχολεία είναι πολύ μεγάλο.

Πρόσθεσε επίσης, πως πριν από μερικές ημέρες δημοσιοποιήθηκε ότι 90 και πλέον μαθητές βρίσκονται σε προγράμματα απεξάρτησης. Οι μαθητές συνέχισε, Γυμνασίων , Λυκείων και Τεχνικών Σχολών που κάνουν χρήση ναρκωτικών είναι μερικές χιλιάδες τα τελευταία χρόνια.

Ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε πως είναι εκτεταμένη η χρήση ναρκωτικών στην Πάφο, στην Λάρνακα , στην Λεμεσό και στην Λευκωσία. Επιπρόσθετα επέρριψε ευθύνες σε Αστυνομία, Υπουργείο Παιδείας , Πολιτεία, συντεταγμένη Πολιτεία και Σύνδεσμοι Γονέων.

Δυστυχώς είπε ο κ. Φαίδωνος "υπάρχουν επιτροπές μέσα στα σχολεία οι οποίες είναι μόνο στα χαρτιά, δεν συνεδριάζουν και είναι κατ΄όνομα" κατά την έκφραση του, ενώ συνέχισε, " οι καθηγητές δεν ασχολούνται ούτε η Αστυνομία, ενώ οι Σύνδεσμοι Γονέων σηκώνουν τα χέρια ψηλά", συμπλήρωσε.

Διερωτήθηκε μάλιστα τί θα γίνει;

Θα αφήσουμε είπε, « τους εμπόρους ναρκωτικών και τα κυκλώματα να στρατολογούν νεαρούς μαθητές και οι νεαροί μαθητές να εισέρχονται μέσα στα σχολεία και να γίνονται μικροβαποράκια , στρατολογώντας και άλλα παιδιά στην χρήση ναρκωτικών ;»

Δυστυχώς παρατήρησε, στα σχολεία πλέον, δεν υπάρχουν μόνο χρήστες ναρκωτικών, αλλά υπάρχουν και μικροέμποροι ναρκωτικών οι οποίοι αναλαμβάνουν εξ ονόματος κυκλωμάτων να προωθούν και να εμπορεύονται τα ναρκωτικά μέσα στα σχολεία, κατέληξε.