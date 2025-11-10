Κίνδυνος λουκέτου για το Καταφύγιο Ζώων Πάφου – Οι ιδιοκτήτες ζητούν πίσω τη γη

Σε αδιέξοδο βρίσκεται το Καταφύγιο Ζώων Πάφου, καθώς η γη στην οποία στεγάζεται ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι ζητούν την επιστροφή της περιουσίας τους με στόχο την αξιοποίησή της.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στους εθελοντές και τους φιλόζωους, καθώς η απομάκρυνση του καταφυγίου σημαίνει ότι περίπου 2.000 ζώα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη και φροντίδα.

Η υπεύθυνη του Καταφυγίου, κ. Ειρήνη Διαμαντοπούλου, εξηγεί πως η υπόθεση αυτή χρονολογείται εδώ και σαράντα χρόνια, όμως πλέον η αξία της γης έχει αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας τους ιδιοκτήτες να ζητήσουν την επιστροφή της. Χιλιάδες ζώα κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα Η υπεύθυνη του καταφυγίου υπογράμμισε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση του χώρου σημαίνει αναγκαστική εκκένωση για τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί.

Σύμφωνα με την ίδια, το καταφύγιο λειτουργεί αποκλειστικά με τη στήριξη εθελοντών, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Οι εθελοντές, όπως είπε, «υπερβαίνουν εαυτόν καθημερινά για να ταΐσουν, να περιθάλψουν και να φροντίσουν τα ζώα».

Έκκληση προς το κράτος και την κοινωνία

Η κ. Διαμαντοπούλου επεσήμανε πως, παρότι το ζήτημα είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές, δεν έχει ακόμη προταθεί κάποια λύση από πλευράς Κράτους.Παράλληλα, κάλεσε την κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα.

Το Καταφύγιο Ζώων Πάφου αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για τους φιλόζωους αλλά και για τους επισκέπτες της επαρχίας. Πολλοί τουρίστες το επισκέπτονται για να γνωρίσουν τα ζώα και να συνεισφέρουν εθελοντικά, γεγονός που το καθιστά χώρο κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Οι εθελοντές, συνέχισε η κ. Διαμαντοπούλου, υπερβαίνουν εαυτόν καθημερινά για την στήριξη των τετράποδων όπως άλογα, σκυλάκια, γάτες, κατσίκες, πόνυ, κουνέλια και κάποτε πουλιά και σκαντζόχοιρους.

Ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, οι εθελοντές του καταφυγίου διοργανώνουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.