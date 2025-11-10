Σχεδόν €780 εκατ. ανέρχεται ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΣ για το 2026 - Τι προτεραιότητες θέτει ο Ιωάννου

Αύξηση της τάξης των €130 εκατομμυρίων σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες του 2024 και €28,3 εκατ. σε σχέση με τον περσινό εγκεκριμένο προϋπολογισμό παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2026, που ανέρχεται στα €779,7 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός, όπως τόνισε ο κ. Ιωάννου, έχει έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό, με προτεραιότητες τη στεγαστική πολιτική, τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας και την προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για συνέχιση των προσπαθειών για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανοικτού πλαισίου, που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας.

Στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σημείωσε ο κ. Ιωάννου, βρίσκονται: (1) η πλήρης εδραίωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (2) η απλοποίηση του τομέα της αδειοδότησης, (3) η περαιτέρω ενίσχυση της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, (4) η στήριξη των προσφύγων, (5) η αξιοκρατική και διαφανής διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, (6) η αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας, (7) η οργάνωση και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, (8) η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και (9) η επιτυχής οργάνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος κατά €28,3 εκατ. σε σχέση με το 2025 και €130 εκατ. σε σύγκριση με τις πραγματικές δαπάνες του 2024

Μιλώντας ενώπιον των μελών της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο κ. Υπουργός σημείωσε πως ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2026 ανέρχεται στα €779,7 εκατ. και παρουσιάζει αύξηση €28,3 εκατ. σε σύγκριση με τον αρχικό εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2025 και σχεδόν €130 εκατ. από τις πραγματικές δαπάνες του 2024. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, το 40% του Προϋπολογισμού αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες του Υπουργείου, ενώ οι Τακτικές Δαπάνες αποτελούν το 60% του Προϋπολογισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού για το 2025 αναμένεται να φτάσει στο 85%. Σημείωσε δε πως το Υπουργείο Εσωτερικών διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για υλοποίηση έργων ύψους €635,6 εκατ. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εφαρμογή έργων και μεταρρυθμίσεων, που συνεισφέρουν ουσιαστικά στη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας.

Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (προϋπολογισμός τριετίας 2026-2028: €439 εκατ.)

Αναφερόμενος στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών για την επόμενη χρονιά και μιλώντας για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι τους 16 περίπου μήνες από την έναρξη της μεταρρύθμισης ρυθμίστηκαν αρκετά θέματα που έχρηζαν βελτίωσης. Παρόλα αυτά, είπε, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που απαιτούν χειρισμού, με στόχο η μεταρρύθμιση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, σκοπός είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις, που θα καταστήσουν τις Τοπικές Αρχές πιο λειτουργικές, αποδοτικές και οικονομικά και διοικητικά βιώσιμες.

Συνεχίζεται η υλοποίηση των στεγαστικών σχεδίων – Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ η προσιτή κατοικία

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει μέρος του πληθυσμού παραμένει μια από τις κυριότερες προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνεχίζεται και εντός του 2026 η εφαρμογή των στεγαστικών σχεδίων που περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική και στοχεύουν στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, για την υλοποίηση των στεγαστικών προγραμμάτων, περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό ποσό €35 εκατ., στο οποίο δεν υπολογίζεται η τεράστια αξία του συντελεστή δόμησης, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Κράτους και παραχωρείται δωρεάν για την ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται:

(α) τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και «Build to Rent», μέσω των οποίων παραχωρείται επιπρόσθετος συντελεστής δόμησης 25-45%, με σκοπό την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και δη της προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα στις αστικές και περιαστικές περιοχές. Μέχρι στιγμής, τόνισε ο κ. Ιωάννου, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι μέχρι στιγμής αιτήσεις για αξιοποίηση των δύο Σχεδίων αναμένεται να αποδώσουν στην επόμενη διετία 1.476 νέες οικιστικές μονάδες, εκ των οποίων 251 προσιτές. Παράλληλα, μέσω της εξαγοράς κινήτρων του Σχεδίου, έχουν ήδη προκύψει εισροές €8 εκατ. προς το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για την υλοποίηση των προγραμμάτων παραγωγής προσιτής κατοικίας που υλοποιεί.

(β) τα Στεγαστικά Σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, μειονεκτικών και ακριτικών περιοχών και της υπαίθρου, τα οποία θα αναθεωρηθούν και θα επαναπροκηρυχθούν εντός του 2026, ώστε να καλύψουν ευρύτερες ομάδες δικαιούχων.

(γ) το Σχέδιο Χορηγιών για φοιτητικές εστίες και δωμάτια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, συνολικού προϋπολογισμού €8,3 εκατ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις που προγραμματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση λύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η στέγαση περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο την ουσιαστική συνδρομή προς την ετοιμασία της ευρωπαϊκής στεγαστικής πολιτικής.

Περισσότερες από 3.500 οικογένειες βρίσκουν ταχύτερα λύση για τις στεγαστικές τους ανάγκες μέσα από την ταχεία αδειοδότηση

Μια μεγάλη τομή για την Κύπρο αποτελεί η μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης, που είναι συνυφασμένη με την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Μέσα από έναν ριζικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών αδειοδότησης, σημείωσε ο κ. Ιωάννου, επιτεύχθηκε η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου υποβολής, εξέτασης και έκδοσης αδειών πολεοδομίας και οικοδομής για τις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου αναπτύξεις, που αποτελούν περίπου το 50% των αιτήσεων αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα, ο χρόνος εξέτασης και έκδοσης των αδειών για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες μειώθηκε σε συνολικά 40 εργάσιμες μέρες και για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα σε 80 εργάσιμες μέρες. Ενημερώνοντας τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ο κ. Ιωάννου παρέθεσε δεδομένα από την απόδοση της νέας διαδικασίας, λέγοντας πως από την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης μέχρι σήμερα, εξετάστηκαν με την ταχεία διαδικασία και εντός του χρονικού ορίου 1.328 αιτήσεις για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και 253 αιτήσεις για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα και αναπτύξεις μέχρι 12 κατοικίες σε σειρά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 3.500 οικογένειες θα επιλύσουν μόνιμα τις στεγαστικές ανάγκες τους σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας εν μέρει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ελέγχου των αναπτύξεων και, για τον σκοπό αυτό, προωθείται εντός του 2026 η δημιουργία μονάδας επιβολής και ελέγχου στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στόχος είναι η διενέργεια ελέγχων επί του εδάφους στις μεγάλες και στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις που αδειοδοτούνται από το Τμήμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα.

Αύξηση 20% στη χορηγία για το στεγαστικό σχέδιο ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών για τους εκτοπισθέντες δικαιούχους

Με γνώμονα την ουσιαστική στήριξη του προσφυγικού κόσμου για την κάλυψη των αναγκών στέγασής του, μέχρι την επίλυση του Κυπριακού, συνεχίζεται εντός του 2026 η υλοποίηση των στεγαστικών σχεδίων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, του Σχεδίου «κτίΖΩ», καθώς και άλλων προγραμμάτων συντήρησης και επιδιόρθωσης κατοικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων και στους οικισμούς αυτοστεγάσεων. Στον Προϋπολογισμό του 2026 προβλέπεται ποσό €83,8 εκατ. για την προσφυγική στεγαστική πολιτική, ενώ στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2028, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €247,6 εκατ.

Επιπλέον, μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι εκτοπισθέντες δικαιούχοι του στεγαστικού σχεδίου αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, με τη νέα προκήρυξη του Σχεδίου το 2026, θα λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 20%.

Ευρεία αναδιοργάνωση του τρόπου διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών

Μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προωθήθηκε και υλοποιείται η αναδιοργάνωση του τρόπου διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και εκμετάλλευσης που υπήρχαν στο παρελθόν και η απώλεια εσόδων για το Ταμείο του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και να διασφαλιστεί η ισονομία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού, εφαρμόστηκε μια σειρά μέτρων, με κυριότερα (α) την εντατικοποίηση των ελέγχων των συμβάσεων μίσθωσης, (β) την εφαρμογή Ειδικών Σχεδίων Δράσης για συγκεκριμένες περιοχές, με χαρακτηριστικότερο το Σχέδιο Δράσης για την περιοχή Μακένζυ, (γ) την εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής, με την είσπραξη συσσωρευμένων και καθυστερημένων οφειλών και την αναθεώρηση του ύψους του ενοικίου στα επαγγελματικά υποστατικά, (δ) τον οπτικό έλεγχο και την επιδιόρθωση των τουρκοκυπριακών περιουσιών πριν την παραχώρησή τους σε άλλους δικαιούχους, και (ε) την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης και διάθεσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών, ως Κηδεμόνας, και την εισαγωγή αξιοκρατικού, διαφανούς και δίκαιου συστήματος επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, με συγκεκριμένα, σαφή και μετρήσιμα κριτήρια, διασφαλίζοντας την ισονομία ανάμεσα στους εκτοπισθέντες.

Για το 2026, η κρατική χορηγία προς το Ταμείο του Κηδεμόνα ανέρχεται στα €6,5 εκατ. και για την τριετία 2026-2028 στα €19,5 εκατ.

Τροποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης διατηρητέων οικοδομών – Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων αστικών συμπλεγμάτων

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών προς τα μέλη του Κοινοβουλίου, προωθείται η αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων αστικών συμπλεγμάτων με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα δύο έτη. Το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης η διαδικασία δημοσίευσης των Πολεοδομικών Ζωνών των Κοινοτήτων της α΄ φάσης της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει και η β΄ φάση της διαδικασίας. Αναμένεται επίσης η δημοσίευση του πρώτου αναθεωρημένου κεφαλαίου του κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής. Παράλληλα, εντός του 2026 αναμένεται η κατάρτιση δέκα πιλοτικών σχεδίων αστικού αναδασμού παγκύπρια.

Επιπρόσθετα, το 2026 προγραμματίζεται να κηρυχθούν 1.000 κτήρια ως διατηρητέα. Για τη συντήρηση και την επαναχρήση τους προβλέπονται γενναιόδωρα κίνητρα, τα οποία θα αναθεωρηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, προωθείται η τροποποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης και διαχείρισης των διατηρητέων οικοδομών, με σκοπό να επιταχυνθεί η πολεοδομική και η οικοδομική αδειοδότηση μέσω της έκδοσης σχετικών Διαταγμάτων. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στον τομέα αυτό. Τέλος, το 2026 θα λειτουργήσουν σε κάθε Επαρχία γραφεία του Κλάδου Διατήρησης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση τόσο των ιδιοκτητών όσο και των μελετητών.

Επανασχεδιασμός των διαδικασιών διαχείρισης της ακίνητης ιδιοκτησίας

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υλοποιεί και έχει δρομολογήσει προς υλοποίηση μια σειρά αλλαγών που στοχεύουν στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών. Ο προϋπολογισμός του Τμήματος για το 2026 ανέρχεται στα €93 εκατ., με κύριο στόχο τη λειτουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος ακίνητης ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα παροχής κτηματολογικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, και ανάμεσα σε άλλα, προωθούνται εντός του 2026: (α) η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μεταβιβαστικών τελών με νομοθετική ρύθμιση, (β) ο σταδιακός εκσυγχρονισμός ή και κατάργηση αριθμού των 150 εντύπων και αιτήσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των αιτήσεων, την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης και τη βελτίωση της λειτουργίας και της παραγωγικότητας του Τμήματος, (γ) η επιτάχυνση της διαδικασίας πλειστηριασμού με την ανάθεση της εκτιμητικής εργασίας σε ιδιώτες εκτιμητές, (δ) η δημιουργία κλιμακίων αποκλειστικά για την εξέταση αιτήσεων για δικαιώματα διόδου («περάσματος») σε περίκλειστα τεμάχια, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη των ακινήτων, και (ε) η διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της κρατικής γης, με ξεκάθαρες και δομημένες διαδικασίες και σαφείς ερμηνείες και κριτήρια, με σκοπό την ορθολογιστική χρήση και αξιοποίηση της κρατικής γης και τη διασφάλιση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.

Αναδιάρθρωση του τομέα πολιτικής προστασίας – Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο του συνολικού εκσυγχρονισμού του Κράτους, στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2026 περιλαμβάνεται η εμβληματική μεταρρύθμιση του τομέα της πολιτικής προστασίας, με σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για μια βαθιά θεσμική τομή, που ενοποιεί κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους, υπό ένα επιχειρησιακό κέντρο, με κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών μετεξελίσσεται σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και σε αυτό θα μεταφερθούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το προσωπικό του Τμήματος Δασών που απασχολείται με τη δασοπυρόσβεση. Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε περιστατικά φυσικών και άλλων καταστροφών.

Επίσης, εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληθυσμού (Public Early Warning System), το οποίο αναμένεται να συμβάλει, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μέσα προειδοποίησης, στην έγκαιρη ενημέρωση και την προστασία των πολιτών.

Αναπτυξιακά έργα για την αναζωογόνηση της υπαίθρου

Η αναζωογόνηση της υπαίθρου αποτελεί για το Υπουργείο Εσωτερικών έναν από τους θεμελιώδεις άξονες του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, για την περίοδο 2026-2028 προβλέπεται υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ύψους άνω των €116 εκατ. σε Κοινότητες, καθώς και σημαντικές επενδύσεις €16,7 εκατ. για ανέγερση ή αναβάθμιση κοινοτικών κτηρίων. Επιπλέον €55,5 εκατ. θα διατεθούν ως χορηγίες προς τα Κοινοτικά Συμβούλια των ελεύθερων περιοχών, ενώ διατίθενται, σε ετήσια βάση, επιδόματα στήριξης των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών συνολικού ποσού €9 εκατ. ανά έτος, από τα οποία επωφελούνται περισσότεροι από 31.000 πολίτες. Το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που επεκτείνεται πέραν των υποδομών, αποσκοπώντας στη συνολική κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση της υπαίθρου, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Κοινότητας.

Ύψιστης σημασίας θεσμική αποστολή η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία

Η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, το πρώτο εξάμηνο του 2026, είναι για την Κυπριακή Δημοκρατία μια ύψιστης σημασίας θεσμική αποστολή που ενισχύει την προβολή της χώρας μας ως αξιόπιστου εταίρου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ηγηθεί της προώθησης σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, η διαχείριση κρίσεων και η στέγαση, με έμφαση στην οικονομικά προσιτή στέγη, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως κράτος μέλος με ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Σε τεχνοκρατικό επίπεδο, πέραν της διαχείρισης των Συναντήσεων που αφορούν τις πολιτικές προτεραιότητές του, το Υπουργείο Εσωτερικών συνδράμει μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην επιτυχή διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας. Ειδικότερα, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του Κέντρου Τύπου στη Λευκωσία και στις Βρυξέλλες, της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Προεδρίας και επιπρόσθετα έχει αναλάβει τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, πολιτιστικού και άλλου χαρακτήρα.