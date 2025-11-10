Πάνε Άγκυρα πριν τον Έρχιουρμαν οι εταίροι του Τατάρ – Η μπάλα του Κυπριακού στην πλευρά του Ερντογάν

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επόμενη ημέρα στο Κυπριακό.

Ωστόσο, προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι πριν από την επίσκεψη του Έρχιουρμαν θα προηγηθεί ταξίδι στην Άγκυρα των πολιτικών αρχηγών των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στη «συγκυβέρνηση» στην τ/κ κοινότητα και οι οποίοι τάσσονται υπέρ της λύσης δύο κρατών.

Στην Άγκυρα θα μεταβούν συγκεκριμένα ο «πρωθυπουργός» και αρχηγός του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Ουνάλ Ουστέλ, ο «υπουργός τουρισμού» και πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Φικρί Ατάογλου και ο «υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννηση (έποικοι).

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, οι πολιτικοί αρχηγοί των τριών «συγκυβερνώντων» κομμάτων θα ταξιδέψουν σήμερα στην Άγκυρα για πολιτικές συναντήσεις. Μάλιστα η Kıbrıs Postası επικαλείται «υψηλόβαθμες πηγές» στην τ/κ κοινότητα, οι οποίες αναφέρουν ότι οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, που στήριξαν τον Ερσίν Τατάρ στις πρόσφατες εκλογές, θα έχουν συνομιλίες με Τούρκους αξιωματούχους για τις πιθανές πολιτικές εξελίξεις μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν και το νέο οδικό χάρτη στο Κυπριακό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες των τριών πολιτικών αρχηγών θα «λάβουν χώρα σε ένα σημαντικό σημείο καμπής» και η Kıbrıs Postası μεταδίδει ότι θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση της λεγόμενης κυβέρνησης για το αποτέλεσμα των επαφών στην Άγκυρα.

Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε στο τουρκικό διαδικτυακό κανάλι Medyascope ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική γραμμή για «λύση δύο κρατών» μετά τις εκλογές. Σημείωσε δε ότι η υποστήριξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη «λύση των δύο κρατών» έχει μεγάλη σημασία και πρόσθεσε ότι «όσο ο Πρόεδρος της Τουρκίας υπερασπίζεται αυτή την πολιτική, κι εμείς θα βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή».

Η τελευταία δήλωση έδειξε ότι ο κ. Ουστέλ θέτει τη γραμμή των δύο κρατών υπό την αίρεση του Τούρκου Προέδρου και άρα υπάρχει το ενδεχόμενο της αλλαγής γραμμής στο Κυπριακό, όταν και εφόσον το αποφασίσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνεπώς το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην Άγκυρα και αναμένονται τα αποτελέσματα των επαφών που θα έχουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί αλλά και ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Εάν ο Τούρκος Πρόεδρος αποφασίσει να δώσει στον κ. Έρχιουρμαν το πράσινο φως για μια νέα γραμμή στο Κυπριακό, τότε το πιθανότερο να συμβουλέψει και τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς της «συγκυβέρνησης» να ρίξουν τους τόνους και να αφήσουν τον νέο Τ/κ ηγέτη να διαχειριστεί το Κυπριακό με βάση τη γραμμή της ομοσπονδίας.