Χαιρέτισε την συμπερίληψη του έργου ξενώνων στους προυπολ. του 2026 για το Περιβαλ. Κέντρο ο πρόεδρος του Συν. Αποδήμων Σαλαμιούς

Χαιρέτισε τη συμπερίληψη του έργου κατασκευής ξενώνων για το Περιβαλλοντικό Κέντρο Σαλαμιούς , στους προϋπολογισμούς του 2026 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων Σαλαμιού Γιώργος Περικλέους.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποδήμων Σαλαμιούς την Κυριακή στην κοινότητα ανέφερε μεταξύ άλλων πως θεωρούνε δεδομένο ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτως ώστε το έργο αυτό να υλοποιηθεί με μικρό ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς , ώστε να μπορέσει η κοινότητα να ανταπεξέλθει στο κόστος του έργου.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία με την Έπαρχο Πάφου και την ομάδα της καθώς και με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη το έργο για το ρυθμιστικό σχέδιο του πυρήνα θα είναι έτοιμο και θα συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς για το 2027. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη απαίτηση τους συμπλήρωσε.

Ο κ. Περικλέους σημείωσε ακόμη πως μέσα από δεκαετίες δράσης ο Σύνδεσμος απέδειξε στην πράξη ότι η αγάπη για την γενέτειρα δεν είναι έργα αλλά λόγια.. Κορυφαίο παράδειγμα , όπως είπε, αποτελεί η ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου της Σαλαμιούς, έργο που έγινε εφικτό χάρη στην αυταπάρνηση μελών που ακόμη με προσωπικά δάνεια συνέβαλαν στην υλοποίηση του .

Αυτό πρόσθεσε είναι το αληθινό νόημα της κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής ευθύνης. Πρόσθεσε ακόμη πως ο Σύνδεσμος με την έντονη και στοχευμένη δράση του κατάφερε να εξοφλήσει τα δάνεια και να προικοδοτήσει την κοινότητα με το εν λόγω κτίριο.

Η σημασία του κτιρίου συνέχισε, υπήρξε διαχρονικά κομβική , αφού από την έναρξη της λειτουργίας του αποτέλεσε καθοριστικό έργο υποδομής που αδιαμφισβήτητα επηρέασε θετικά τη δυναμική της κοινότητας που είναι απομακρυσμένη από τα αστικά κέντρα.