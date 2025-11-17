Χριστοδουλίδης - Έρχιουρμαν: Κρίσιμη συνάντηση στις 20 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Λετυμπιώτης

Σε τροχιά επανεκκίνησης του Κυπριακού μπαίνει η Λευκωσία, με την Προεδρία να επιβεβαιώνει επίσημα ότι η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9.30 το πρωί.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η συνάντηση θα γίνει στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, εντός της νεκρής ζώνης, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας - σημείο που παραδοσιακά φιλοξενεί συναντήσεις υψηλού συμβολισμού.

Η Λευκωσία υπογραμμίζει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσέρχεται με «εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Η κυβέρνηση τονίζει πως στόχος παραμένει η επίτευξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση της Πέμπτης είναι το πρώτο τετ-α-τετ των δύο ηγετών από την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και θεωρείται κομβική ως προς την αποτίμηση των προθέσεων πριν από το κρίσιμο παράθυρο διαβουλεύσεων που ανοίγει ενόψει και της νέας τριμερούς κινητικότητας του ΟΗΕ.