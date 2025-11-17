Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρός 45χρονος κρατούμενος των Κεντρικών Φυλακών

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού θα διενεργηθεί αύριο, ενώ θα ληφθούν δείγματα για επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαφανούν τα αίτια θανάτου του.

Νεκρός στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε υπόδικος των Κεντρικών Φυλακών, που παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βράδυ του Σαββάτου ασθενοφόρο κλήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές για μεταφορά κρατούμενου στο νοσοκομείο, καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ο 45χρονος Ελληνοκύπριος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, ωστόσο ήταν ήδη νεκρός, με τους επί καθήκοντι ιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του. Aπό τις εξετάσεις διαφάνηκε πως η σορός του θύματος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού θα διενεργηθεί αύριο, ενώ θα ληφθούν δείγματα για επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαφανούν τα αίτια θανάτου του. 

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αιφνίδιου και αφύσικου θανάτου.

