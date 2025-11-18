Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

CCIF Cy: Τριανταπέντε νέοι στην Πάφο από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο οργανισμός Cross Culture International Foundation Cyprus (CCIF Cy), με έδρα την Πάφο, φιλοξενεί 35 νέους και νέες από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της Διαπίστευσής του στο πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία, από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ανταλλαγή νέων με τίτλο «Active Lifestyle for a Better Planet / Ενεργός Τρόπος Ζωής για έναν Καλύτερο Πλανήτη» φιλοξενεί συμμετέχοντες από την Κύπρο, Ιρλανδία, Πολωνία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Κροατία.

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια και συνεδρίες σχεδιασμού λύσεων που στοχεύουν στη δημιουργία πρακτικών, νεανικών προτάσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Όπως αναφέρεται όλες οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί από νέους για νέους με στόχο να ενισχύουν τη συνεργασία, να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν διαφορετικές οπτικές γύρω από την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Παράλληλα, ενσωματώνονται υπαίθριες και αθλητικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των νέων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, οι συμμετέχοντες οργάνωσαν τη δράση «Eco-Cleaning Day» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 18 Οκτωβρίου στις 10:30 πμ, στην παραλία του ΣΟΔΑΠ-ΑΝΤΑΣΙΑ, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και σε μια θετική δράση για την πόλη και επαρχία της Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.

