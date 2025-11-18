Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκνευρίστηκε ο Τραμπ: «Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν» - Το σχόλιο σε δημοσιογράφο του Bloomberg που κάνει τον γύρο του κόσμου

Η ταυτότητα του δημοσιογράφου δεν είχε γίνει γνωστή, ενώ ούτε το Bloomberg προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Επίθεση σε δημοσιογράφο του Bloomberg, εξαπέλυσε ο Ντοναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια δηλώσεών του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου του FOX, για τον Τάκερ Κάρλσον και τη συνέντευξη που πήρε στον αρνητή του ολοκαυτώματος Νικ Φουέντες, όταν ο δημοσιογράφος του Bloomberg, παρενέβει, θέλοντας να κάνει μια ερώτηση.

Αποτέλεσμα ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος, λέγοντάς του:

«Θα με αφήσεις να τελειώσω τη δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε και πρόσθεσε: «Είσαι από το Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν».

cnn.gr

