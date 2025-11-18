Κινδύνευσαν κατοικίες από πυρκαγιά σε καλαμιώνες στην κοίτη του ποταμού Χρυσοχού

Νέα πυρκαγιά σε καλαμιώνες στην κοίτη του ποταμού Χρυσοχού ανάμεσα στις κοινότητες Σκούλι και Γουδί ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή στις 18:25 το απόγευμα της Δευτέρας εκδηλώθηκε φωτιά στην κοίτη ποταμού μεταξύ των κοινοτήτων Σκούλι και Γουδί ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν από τους πυροσβεστικούς σταθμούς πόλης και Επαρχίας Πάφου έξι πυροσβεστικά οχήματα καθώς συνέδραμαν για σκοπούς υποστήριξης και ένα πυροσβεστικό όχημα από Τμήμα Δασών, μία Φ.Π.Μ της Υπηρεσίας Θήρας, και τρεις προωθητές γαιών.

Η πυρκαγιά κατέκαψε σε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα , άγρια βλάστηση και καλαμιώνα σε κοίτη ποταμού στην αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σκούλλη και Γουδί της επαρχίας Πάφου.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν πάσσαλοι της ΑΗΚ και στο σημείο υπάρχει από νωρίς το πρωί της Τρίτης συνεργείο για αποκατάσταση της ζημιάς .

Από την πυρκαγιά επίσης κινδύνευσαν και προστατεύτηκαν σπίτια.

Στο μέρος της πυρκαγιάς παρέμειναν κατά την διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικάοχήματα για επιφυλακή και θα συνεχίσουν και σήμερ.

Έγινε επίσης, όπως αναφέρεται, ανάκληση προσωπικού στην επαρχία Πάφου για κάλυψη των αναγκών. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.