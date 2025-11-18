Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Κινδύνευσαν κατοικίες από πυρκαγιά σε καλαμιώνες στην κοίτη του ποταμού Χρυσοχού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Νέα πυρκαγιά σε καλαμιώνες στην κοίτη του ποταμού Χρυσοχού ανάμεσα στις κοινότητες Σκούλι και Γουδί ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή στις 18:25  το απόγευμα της Δευτέρας εκδηλώθηκε φωτιά στην κοίτη ποταμού μεταξύ των κοινοτήτων Σκούλι και Γουδί ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν από τους πυροσβεστικούς σταθμούς πόλης και Επαρχίας Πάφου έξι πυροσβεστικά οχήματα καθώς συνέδραμαν για σκοπούς υποστήριξης και ένα πυροσβεστικό όχημα από Τμήμα Δασών, μία Φ.Π.Μ της Υπηρεσίας Θήρας, και τρεις προωθητές γαιών.

Η πυρκαγιά κατέκαψε σε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα , άγρια βλάστηση και καλαμιώνα σε κοίτη ποταμού στην αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σκούλλη και Γουδί της επαρχίας Πάφου.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν πάσσαλοι της ΑΗΚ και στο σημείο υπάρχει από νωρίς το πρωί της Τρίτης συνεργείο για αποκατάσταση της ζημιάς .

Από την πυρκαγιά επίσης κινδύνευσαν και προστατεύτηκαν σπίτια.

Στο μέρος της πυρκαγιάς παρέμειναν κατά την διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικάοχήματα για επιφυλακή και θα συνεχίσουν και σήμερ.

 Έγινε επίσης, όπως αναφέρεται, ανάκληση προσωπικού στην επαρχία Πάφου για κάλυψη των αναγκών. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα