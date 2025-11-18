«Δεν ήταν σεξιστικό το σχόλιό μου»: Αμετανόητος ο Ταλιαδώρος - Δεν παίρνει πίσω όσα είπε για την Αθηνά Μιχαηλίδου ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ (ηχητικό)

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά τη σεξιστική του τοποθέτηση στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του Νικήτα Κυριάκου στον ΑΝΤ1, όπου είπε ότι «βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης», ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδώρος όχι μόνο δεν ανακαλεί αλλά δηλώνει ότι δεν έχει μετανιώσει για όσα είπε.

Μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Ταλιαδώρος υποστήριξε ότι η κοινωνική αντίδραση είναι σεβαστή, αλλά επέμεινε ότι το σχόλιό του δεν ήταν σεξιστικό. Είπε ότι δεν υπήρχε πρόθεση υποτίμησης και πως έχει αποδείξει τον σεβασμό του προς τις γυναίκες, τόσο στο σχολείο όσο και στον συνδικαλισμό. Ρωτήθηκε αν παίρνει πίσω τη δήλωσή του και απάντησε ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση, σημειώνοντας ότι έχει κουραστεί από την ενασχόληση με δευτερεύοντα ζητήματα. «Σεβαστή η άποψη της κοινωνίας και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ήταν σεξιστικό το σχόλιό μου. Ας δούμε την ουσία διότι έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά», είπε ο Δημήτρης Ταλιαδώρος, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την αρχική του αναφορά από οποιαδήποτε διάθεση υποτίμησης της υπουργού Παιδείας.

Τι είπε χθες ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ κλιμάκωσε χθες, εκ νέου την αντιπαράθεση με το Υπουργείο Παιδείας και το Προεδρικό. Σχολιάζοντας την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ενδεχόμενο προστίμου εξήντα εκατομμυρίων ευρώ, υποστήριξε ότι για να μη χαθούν τα χρήματα ο Πρόεδρος πρέπει «να κάνει παρέμβαση προς την υπουργό του και να την λογικεύσει». Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητά από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να «μαζέψει» την Αθηνά Μιχαηλίδου, αλλά η σημερινή του τοποθέτηση συνοδεύτηκε από ευθεία αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της, αφού είπε ότι «βρίσκεται σε διάσταση με την αλήθεια».

Ο κ. Ταλιαδώρος ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος δεν έχει ακούσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και ότι η άποψη που έχει σχηματίσει προέρχεται αποκλειστικά από όσα του μεταφέρει η υπουργός. Ζήτησε να κληθούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις στο Προεδρικό για απευθείας ενημέρωση, ώστε όπως είπε «να ακουστεί και η δική τους πλευρά».

Το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την ΟΕΛΜΕΚ και το Υπουργείο Παιδείας να βρίσκονται σε ανοικτή σύγκρουση, ενώ ακόμη δεν υπήρξε οποιαδήποτε τοποθέτηση από το υπόλοιπο Δ.Σ της Οργάνωσης.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Δημήτρη Ταλιαδώρου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: