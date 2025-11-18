Ν. Παπαδόπουλος :Δεν ξεκινήσαμε με τους καλύτερους οιωνούς αλλά ευχόμαστε να πάει καλά η συνάντηση ΠτΔ με Ερχιουρμάν

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ευχήθηκε όπως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αποδείξει στην συνάντηση της Πέμπτης με τον ΠτΔ κ. Νίκο Χριστοδουλίδη ότι είναι διαφορετικός από τον προκάτοχο του.

Σε δηλώσεις του στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου στο πλαίσιο περιοδείας του σήμερα Τρίτη ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως «θέλουμε , να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί θέλουμε να είναι έτοιμος να πάρει εκείνα τα βήματα που πρέπει να πάρει για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού».

Παράλληλα εκτίμησε πως δεν ξεκινήσαμε με τους καλύτερους οιωνούς αλλά, όπως είπε, η ρητορική του είναι κάπως διαφορετική από εκείνη του κ. Ερσίν Τατάρ. Πρόσθεσε ωστόσο, πως σε εκείνον επανόπειται να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει.

Βουλευτικές

Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες ως Δημοκρατικό Κόμμα και βρίσκονται στο τελικό στάδιο για τον καταρτισμό ψηφοδελτίων του Δημοκρατικού κόμματος σε όλες τις επαρχίες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Την αμέσως επόμενη περίοδο συνέχισε, θα οδηγηθούνε στα συλλογικά όργανα του κόμματος για να επικυρώσουνε τα ψηφοδέλτια. Είπε ακόμη πως «υπάρχει ενθουσιασμός, ενδιαφέρον, αλλά και αποφασιστικότητα, να συμβάλουμε όλοι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας». Είπε ακόμη, πως οι προκλήσεις είναι κοινές και χρειάζεται η συνεργασία όλων. Εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι με τα στελέχη του κόμματος που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια, αλλά και με προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών μπορούνε να έχουνε τα ψηφοδέλτια που θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να έχουνε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Περιοδεία

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος περιοδεύει σήμερα Τρίτη στην Πάφο. Ο κ. Παπαδόπουλος συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος του επίσκεφτηκε στις 10.30 την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου προκειμένου να ενημερωθεί για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην επαρχία από την Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου Φρόσω Γεωργίου. Το μεσημέρι θα συναντηθεί στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου με τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πάφου συζητώντας κυρίως γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στα θέματα ανάπτυξης. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως θα ακούσουν τα ζητήματα που αφορούν φυσικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και στην συνέχεια θα συζητήσουν μαζί με επιχειρηματίες , όπως είπε, πως μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε η Πάφος να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Πρόσθεσε πως δεν είναι μυστικό ότι η Πάφος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί είναι ένας οικονομικός πνεύμονας για ολόκληρη την οικονομία της Κύπρου και το Δημοκρατικό Κόμμα συνέχισε, θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε αυτή η ανάπτυξη να προχωρήσει ακόμη περαιτέρω.

Στην συνέχεια πρόσθεσε, θα έχουν συγκεντρώσεις με στελέχη φίλους και οπαδούς του Δημοκρατικού κόμματος στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές. Είπε ακόμη πως στόχος τους είναι το ΔΗΚΟ να παραμείνει πρωταγωνιστής αλλά και ρυθμιστής σε ότι αφορά τα πολιτικά δρώμενα του τόπου μους.

Σημείωνεται πως το απόγευμα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ θα έχει σειρά επαφών με στελέχη και φίλους του κόμματος του, στην προσπάθεια καταρτισμού και του ψηφοδελτίου ενόψει βουλευτικών εκλογών ενώ θα παραστεί και σε χοροεσπερίδα στο κέντρο Ακρόπολις στην Μεσόγη.