Πρόεδρος Λιβάνου, Αούν: Το στρατιωτικό σκέλος της Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί – Θέλει έντιμη και αξιοπρεπή έξοδο

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν σε συνέντευξή του στο Asas Media, δήλωσε ότι ο στρατιωτικός βραχίονας της Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί, εξηγώντας ότι «έρχονται σε μένα πλήρως ενήμεροι για αυτήν την πραγματικότητα και αυτό το αποτέλεσμα, αλλά επιθυμούν ένα έντιμο τέλος και μια αξιοπρεπή έξοδο, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να επιτύχουμε, μακριά από την πολιτική και λαϊκίστικη φασαρία που σαρώνει τη χώρα, την παραμονή των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών».

Ο Πρόεδρος Αούν περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν ήρεμο και έμπειρο πολιτικό, αλλά με γρήγορες αντιδράσεις όταν ήταν απαραίτητο, λέγοντας: «Μου έχει ανατεθεί αυτή η χώρα ως υπεύθυνος ηγέτης, όχι ως λαϊκιστής που αγοράζει και πουλάει. Υποσχέθηκα στον λιβανέζικο λαό ότι θα τους άφηνα ένα κράτος, και θα το κάνω».

Όσον αφορά την σιιτική κοινότητα, ο Πρόεδρος Αούν είπε: «Οι Σιίτες είναι κουρασμένοι. Για σαράντα χρόνια υποφέρουν χωρίς καμία ελπίδα. Δεν θα πολεμήσουμε μόνοι μας. Θα διαπραγματευτούμε». Αυτή είναι η πραγματικότητα της Γάζας μετά τον καταστροφικό πόλεμο και τώρα κάθονται μαζί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά στον ρόλο του λιβανέζικου στρατού, ο Πρόεδρος Αούν επιβεβαίωσε: «Ποιος είπε ότι ο στρατός είναι ανίσχυρος; Έχει νομιμοποίηση και την υποστήριξη του λιβανέζικου λαού. Η δέσμευσή μου είναι ότι θα έχει ελεύθερη δράση στο νότο και αλλού. Υπάρχει ένα κράτος που θα επιβάλει την εξουσία του σε κάθε σπιθαμή γης».

Τόνισε ότι το ζήτημα της μονοπώλησης των όπλων και της ενίσχυσης του κράτους είναι «το αλφάβητο της κρατικής υπόστασης» και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με σύνεση και υπομονή για την επίτευξη αυτού του στόχου: «Σας το υποσχέθηκα αυτό στην αρχή της θητείας μου και στην εναρκτήρια ομιλία μου, και τηρώ αυτή τη δέσμευση και υπόσχεση. Δεν θα εγκαταλείψω τη θέση μου μέχρι να ολοκληρώσω την αποστολή μου όπως πρέπει».

Ο Πρόεδρος Αούν κατέληξε επιβεβαιώνοντας ότι ο Λίβανος πρέπει να χτίσει ένα κανονικό κράτος όπου οι πολίτες ζουν με αξιοπρέπεια, τιμή και ευημερία, και ότι οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και οι μετασχηματισμοί μπορεί να χρειαστούν χρόνο, αλλά, όπως δήλωσε, είναι βέβαιος ότι ο στόχος τελικά θα επιτευχθεί.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: elnashra