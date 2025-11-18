Μιχαηλίδου κατά Ταλιαδώρου: «Ανησυχητικό και προσβλητικό το σχόλιo - Η εκπαίδευση δεν μπορεί να μένει στο 1970» (ηχητικό)

Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ αλλά και προσωπικά προς τον Δημήτρη Ταλιαδώρο έστειλε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» η Υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική» την εικόνα των τελευταίων 24 ωρών και δήλωσε «λυπημένη» για τις τοποθετήσεις του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, ο οποίος επέμεινε σε σημερινή του παρέμβαση στο ραδιόφωνο του «Π» ότι το σχόλιό του «βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει τη νομοθεσία» δεν είναι σεξιστικό.

«Πρόκειται για καθαρά σεξιστικό σχόλιο - δεν αφορά την εκπαίδευση αυτή η νοοτροπία»

Η Υπουργός τόνισε πως η τοποθέτηση του κ. Ταλιαδώρου δεν εκφράζει «ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε τον χώρο της εκπαίδευσης», σημειώνοντας ότι το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος όπου καλλιεργούνται ο σεβασμός, η ισότητα και η συνύπαρξη των δύο φύλων. Υπενθύμισε ότι το Υπουργείο έχει αναπτύξει υλικό, ενότητες και σεμινάρια για θέματα ισότητας, υπογραμμίζοντας πως «τέτοιες δηλώσεις είναι άκρως προβληματικές όταν προέρχονται από τον εκπρόσωπο της μεγαλύτερης εκπαιδευτικής οργάνωσης».

Κλιμάκωση ενόψει κινητοποιήσεων

Αναφερόμενη στην αυριανή κινητοποίηση, η Μιχαηλίδου διερωτήθηκε «για ποιον ακριβώς λόγο» θα κατέβουν στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο για την πλήρη ικανοποίηση συνδικαλιστικών αιτημάτων.

«Δεν γίνεται να απαιτείται να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για να μπει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Έχουμε την ευθύνη να νομοθετούμε», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνδικαλιστικές αντιστάσεις καθυστέρησαν ήδη για έναν χρόνο την προώθηση του νέου συστήματος αξιολόγησης.

«50 χρόνια χωρίς αλλαγές - δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»

Η Υπουργός τόνισε ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από τη δεκαετία του ’70. «Έχουν αλλάξει οι εποχές, οι ανάγκες των παιδιών, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Δεν γίνεται το 2025 να λειτουργούμε όπως το 1970», σημείωσε.

Εξήγησε ότι το νέο σχέδιο δεν είναι τιμωρητικό, αλλά βαθιά υποστηρικτικό, με πενταετή μεταβατική περίοδο, επιμορφώσεις και ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλείδες. «Δίνουμε εργαλεία, ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς, αναδεικνύουμε καλές πρακτικές. Σήμερα όλα είναι ισοπεδωμένα».

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: