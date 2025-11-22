Η Πάφος φωτίζεται και γιορτάζει

Με την καθιερωμένη Αφή του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου, που σηματοδοτεί την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη, η Πάφος υποδέχεται την πιο φωτεινή εποχή του χρόνου, την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Κέννεντυ, στο πλαίσιο μιας πλούσιας εκδήλωσης που θα αρχίσει στις 6.30 μ.μ..

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό και ελκυστικό προορισμό, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική βραδιά μουσικής, χορού και χαρούμενης ατμόσφαιρας. Η εκδήλωση αρχίζει στις 6.30 μ.μ. με τη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, η οποία θα ξεκινήσει από το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και θα καταλήξει στην Πλατεία Κέννεντυ.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου, οι Μαζορέτες της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου, το School of Fine Arts, η Σχολή Χορού Jake Athanasiades Danceroom και το Μουσικό Σχολείο Πάφου, θα πλημμυρίσουν τους δρόμους και την Πλατεία με μουσική, ρυθμό, χρώματα και χαμόγελα, ενώ το «Λεωφορείο της Αγάπης» θα αποτελέσει και φέτος το εμβληματικό σκηνικό της εκδήλωσης προτού ξεκινήσει τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες διαδρομές του στην πόλη.

Την Αφή του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, στην παρουσία των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης θα δώσουν πνοή οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Junior Eurovision 2025, Χρήστος Γεωργίου και Ραφαέλλα Παντελή, οι οποίοι θα προσθέσουν στη βραδιά μια ξεχωριστή νότα. Θα ακολουθήσει η συναυλία “Have Yourself a Very Big Band Christmas” με τη 17μελή Cyprus Collective Big Band.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απόσπασμα από την τζαζ εκδοχή του The Nutcracker Suite του Pyotr Ilyich Tchaikovsky από τον Duke Ellington, καθώς και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως Jingle Bells, White Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Blue Christmas, Merry Christmas Baby και Santa Claus Is Coming to Town.

Στην Πλατεία Κέννεντυ θα λειτουργούν σπιτάκια με παραδοσιακές λιχουδιές και ζεστό κρασί, δημιουργώντας μιαν άξια της περίστασης εορταστική ατμόσφαιρα.

Η βραδιά θα συνεχιστεί με After Party από το σταθμό Dee Jay Radio, που θα κρατήσει το κέφι ζωντανό μέχρι τη 1.00 π.μ. Παρουσιαστές της εκδήλωσης θα είναι ο Ηλίας Χαλντούπης και η Georgia Παναγή.

Την εκδήλωση προβάλλουν ως Χορηγοί Επικοινωνίας οι σταθμοί Love Radio και το Dee Jay Radio.

Ο Δήμος Πάφου προσκαλεί το κοινό να αγκαλιάσει την εκδήλωση, ενισχύοντας με την παρουσία του τα μηνύματα των Χριστουγέννων και συμβάλλοντας στη δημιουργία στην πόλη μιας όμορφης εορταστικής ατμόσφαιρας.