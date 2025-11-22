Υπό κράτηση ο Μπολσονάρο για παραβίαση των όρων του κατ' οίκον περιορισμού

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο τέθηκε το Σάββατο υπό κράτηση από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του στο Reuters, σηματοδοτώντας την πρώτη μεταφορά του σε αστυνομικό τμήμα μετά από μήνες κατ’ οίκον περιορισμού και ενώ συνεχίζεται η διαδικασία έφεσης κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για επιθέσεις στη βραζιλιάνικη δημοκρατία.

Ο συνήγορος του Μπολσονάρο, Σέλσο Βιλάρντι, δεν ανέφερε τον λόγο της κράτησης. Πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι το μέτρο συνδέεται με τους όρους του κατ’ οίκον περιορισμού και ελήφθη προληπτικά. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο πρώην πρόεδρος υποβαλλόταν σε ιατρικό έλεγχο εισαγωγής το πρωί του Σαββάτου στην Μπραζίλια. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσαγωγή του Μπολσονάρου γίνεται «με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπεια του πρώην προέδρου… χωρίς χρήση χειροπέδων και χωρίς οποιαδήποτε έκθεση στα μέσα ενημέρωσης».

Ο Δεξιός πρώην αρχηγός του βραζιλιάνικου κράτους καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για συνωμοσία με στόχο την παραμονή του στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Το δικαστήριο τον χαρακτήρισε ως τον βασικό οργανωτή και ωφελούμενο ενός σχεδίου που στόχευε να αποτρέψει την ορκωμοσία του Λούλα το 2023.

Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί ακόμη τελική εντολή σύλληψης στην υπόθεση αυτή, καθώς ο Μπολσονάρου δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία των προσφυγών. Για περισσότερες από 100 ημέρες, βρίσκεται σε αυστηρό κατ’ οίκον περιορισμό για παραβίαση περιοριστικών μέτρων σε ξεχωριστή υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενες προσπάθειες να ζητήσει αμερικανική παρέμβαση ώστε να επηρεαστεί η εξέλιξη ποινικής διαδικασίας εναντίον του.

Πηγή: protothema.gr