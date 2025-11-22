Δέκα χριστουγεννιάτικοι προορισμοί στην Ευρώπη

Ο καιρός έχει αρχίσει να μας δείχνει το χειμερινό του πρόσωπο και τα Χριστούγεννα ολοένα και πλησιάζουν… Εάν δεν έχεις μπει ακόμα στο εορταστικό κλίμα από τις ήδη στολισμένες βιτρίνες σε κάθε γωνιά της πόλης, ήρθε ο καιρός να αναθεωρήσεις και να οργανώσεις το επόμενο εορταστικό σου ταξίδι. Η Ευρώπη φόρεσε τα γιορτινά της και οι μεγαλύτερες μεγαλουπόλεις της περιμένουν να σε φιλοξενήσουν για να ζήσεις τα πιο μαγευτικά Χριστούγεννα της ζωής σου.

Εάν ανυπομονείς για στολισμένες γειτονιές, φωτάκια που λαμπυρίζουν από μακριά, μυρωδιά γλυκών και έντονο χριστουγεννιάτικο στοιχείο, μην αργείς! Οι 10 παρακάτω ευρωπαϊκές πόλεις είναι οι απόλυτοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί και σου προσφέρουν το καλύτερο εορταστικό πακέτο.

Αυτοί είναι οι απόλυτοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί στην Ευρώπη:

Βιέννη, Αυστρία

Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τα Χριστούγεννα. Τα επιβλητικά κτίρια της και τα κάστρα της στολίζονται και οι φαντασμαγορικές χριστουγεννιάτικες αγορές την απογειώνουν. Η Βιέννη σε προσκαλεί για μαι βόλτα στην πλατεία του Δημαρχείου Rathausplatz για να σε ταξιδέψει σε Χριστούγεννα άλλης εποχής με χειροποίητα στολίδια, παιχνίδια και φυσικά χριστουγεννιάτικα γλυκά!

Η χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης έχει ήδη ανοίξει και λειτουργεί ως αργά το βράδυ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Για περισσότερη λάμψη, το πάρκο δίπλα της μεταμορφώνεται σε φωτεινό υπερθέαμα με χιλιάδες λαμπάκια και στολίδια να κρέμονται από τα δέντρα, ενώ το άρωμα του χριστουγεννιάτικου κρασιού Glögg, που σερβίρεται ζεστό, σε προκαλεί για μία δοκιμή!

Στρασβούργο, Γαλλία

Δεν το αποκαλούν τυχαία πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Το Στρασβούργο έχει μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές, που θυμίζει περισσότερο χριστουγεννιάτικο χωριό. Με παραπάνω από 300 πάγκους, αυτή η χριστουγεννιάτικη αγορά οργανώνεται κάθε χρόνο από το 16ο αιώνα χωρίς να σταματήσει ποτέ! Κατά την επίσκεψή σου μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις το Bredle, ένα μικρό παραδοσιακό και διαφορετικό κέικ.

Πράγα, Τσεχία

Στην Πράγα ξέρουν να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα! Είναι μια παραμυθένια πόλη, που γεμίζει από φωτάκια, στολίδια και χριστουγεννιάτικα σκηνικά. Διαθέτει πολλές υπαίθριες, χριστουγεννιάτικες αγορές, φάτνες και φυσικά όλα αυτά υπό την υπόκρουση χριστουγεννιάτικων μελωδιών.

Λαπωνία, Φινλανδία

Στο παγωμένο Βορρά της Ευρώπης βρίσκεται το χωριό του Άγιου Βασίλη. Τι καλύτερο από αυτό; Στα βόρεια της Φινλανδίας, η Λαπωνία σε περιμένει για ένα ταξίδι στο χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Προορισμός που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους, αποτελεί αναμφισβήτητα μια αξέχαστη εμπειρία, αν και το κόστος είναι λιγάκι τσουχτερό…σαν το κρύο της!

Κοπεγχάγη, Δανία

Με μισό εκατομμύριο φωτάκια και στολίδια στην πόλη δεν είναι να απορείς αν θα καταλάβεις Χριστούγεννα στην Κοπεγχάγη. Το πιο παλιό θεματικό πάρκο στην Ευρώπη αποτελεί το κεντρικό σημείο των γιορτινών ημερών στην πρωτεύουσα της Δανίας, ενώ χριστουγεννιάτικες αγορές σε προκαλούν να χαλάσεις κι άλλα χρήματα για να γευτείς την παραδοσιακή, χριστουγεννιάτικη κουζίνα και να πεις το ναι σε μια πορσελάνινη, χειροποίητη κούκλα. Το πατινάζ στην παγωμένη λίμνη είναι αναπόφευκτη εμπειρία.

Μπριζ, Βέλγιο

Η πανέμορφη, μεσαιωνική πόλη του Βελγίου σας περιμένει για ειδυλλιακές διακοπές τα Χριστούγεννα. Οι δρόμοι της φεγγοβολούν και οι δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους δεν σε αφήνουν να κάτσεις ήσυχος στιγμή. Στην κεντρική πλατεία θα βρείτε μια πελώρια πίστα πατινάζ, λούνα παρκ και πάγκοι με χειροποίητα, κυρίως ξύλινα, αντικείμενα. Εντυπωσιακή η έκθεση γλυπτών από πάγο που γίνεται κάθε χρόνο, συνήθως γύρω στην πρωτοχρονιά, κοντά στην πόλη.

Δρέσδη, Γερμανία

Μπορεί η Γερμανία να φημίζεται για τις χριστουγεννιάτικες αγορές της, όμως μία είναι που ξεχωρίζει για την αίγλη της. Φυσικά ο λόγος για τη Δρέσδη και τους τυχερούς επισκέπτες της. Στις αρχές του Δεκέμβρη, δημιουργείται ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο κέικ 4 τόνων, το γνωστό μας stollen και μοιράζεται στο πλήθος. Πολύ γλυκά τα Χριστούγεννα στη Δρέσδη!

Ρώμη, Ιταλία

Η αιώνια πόλη είναι ιδανική και για τα Χριστούγεννα. Η Ρώμη περιμένει τους χριστουγεννιάτικους ταξιδιώτες της για μια βόλτα στην Piazza Navona, που φιλοξενεί μια μεγάλη αγορά, ενώ στην Piazza del Popolo στήνονται 100 φανταστικές σκηνές από την ιστορία της γέννησης. Για πολλούς, ο απόλυτος προορισμός είναι η πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και η παρακολούθηση της λειτουργίας τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Αν δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι τα Χριστούγεννα, τότε μια βόλτα στο ήδη γιορτινό Άμστερνταμ αρκεί. Τα Χριστούγεννα εκεί ξεκινούν πολύ νωρίτερα, ενώ η ανταλλαγή δώρων γίνεται στις 5 Δεκεμβρίου, την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος. Χριστουγεννιάτικα φωτάκια, στολίδια, διακόσμηση, υπαίθριες αγορές, λούνα παρκ και πίστες πατινάζ είναι λίγα από αυτά που θα συναντήσετε στην ολλανδική πρωτεύουσα στις γιορτές.

Σάλτζμπουργκ, Αυστρία

Η γραφική, ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να έχει μία από τις μικρότερες, χριστουγεννιάτικες αγορές, όμως είναι και μία από τις ιστορικότερες. Με 85 όμορφους πάγκους θα νιώσετε πιο οικεία σε σύγκριση με άλλες μεγαλουπόλεις. Η πόλη βάζει τα γιορτινά της και θα γίνει ο αγαπημένος σας προορισμός για τα Χριστούγεννα.

Πηγή: itravelling.gr