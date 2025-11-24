Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αντιμετωπίστηκε η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στη «Χαράδρα της Κόλασης» στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η αναζωπύρωση αντιμετωπίστηκε με τις ρίψεις δύο εναέριων μέσων και παράλληλα έγινε προσπάθεια ασφάλισης με τις επίγειες δυνάμεις.

Αντιμετωπίστηκε η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στρουμπιού – Κοίλης, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή.

Η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς εκδηλώθηκε στην χαράδρα με το τοπωνύμιο "χαράδρα της κόλασης" της περιοχής μεταξύ Στρουμπιού και Κοίλης, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, η αναζωπύρωση αντιμετωπίστηκε με τις ρίψεις δύο εναέριων μέσων και παράλληλα έγινε προσπάθεια ασφάλισης με τις επίγειες δυνάμεις.

Σε σχέση με τα δύο ελικόπτερα που αναμένονταν από την Ιορδανία, σημείωσε ότι αυτά έφτασαν  μετά το μεσημέρι κατόπιν κρατικής διευθέτησης στην Κύπρο για επιφυλακή και τυχόν ανταπόκριση στην πυρκαγιά των αναζωπυρώσεων.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής διευκρινίζει επίσης ότι δεν έχουν αποδεσμεύσει καμία από τις επίγειες δυνάμεις.

